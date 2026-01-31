Google proširuje značajke zaštite od krađe na Androidu

Zbog veće sigurnosti korisnika, Google proširuje svoje značajke zaštite od krađe na Androidu, a neke od njih bit će uključene prema zadanim postavkama

Kako bi zaštitio korisnike od krađe uređaja, financijskih prevara i neovlaštenog pristupa osobnim podacima, Google širi sigurnosne značajke za Android. Radi se o mjerama koje će postupno stići na sve uređaje s Androidom 10 i novijim verzijama sustava.

Jedna od ključnih novosti odnosi se na uređaje s Androidom 16, koji dobivaju unaprijeđenu zaštitu u slučaju neuspješne autentifikacije. Riječ je, inače, o značajki Failed Authentication Lock koja automatski zaključava zaslon nakon prevelikog broja pogrešnih pokušaja prijave.

Google dodatno proširuje i značajku Identity Check koja sada obuhvaća sve aplikacije i funkcije koje koriste Android Biometric Prompt, uključujući bankarske aplikacije i Googleov upravitelj lozinki. Time se dodatno otežava pristup osjetljivim podacima u slučaju krađe telefona.

Osim toga, produžuje se trajanje zaključavanja nakon višestrukih pogrešnih unosa PIN-a i lozinki, a svi će uređaji dobivati i poboljšane alate za oporavak. Među njima je i Remote Lock, značajka koja omogućuje daljinsko zaključavanje uređaja putem stranice android.com/lock. Kako bi se spriječila potencijalna zlouporaba, Google uvodi i opcionalno sigurnosno pitanje prilikom korištenja ove funkcije.

Uz to, Google u Brazilu proaktivno uključuje značajke Remote Lock i Theft Detection Lock prema zadanim postavkama. To znači da će svi novi uređaji s Androidom koji se prodaju i aktiviraju u Brazilu imati te dvije zaštite uključene odmah po vađenju iz kutije.

Više informacija dostupno je na Googleovim službenim stranicama.