Google uvodi prijavu na korisnički račun pomoću selfie videa

Google je predstavio novu sigurnosnu značajku koja korisnicima omogućuje prijavu na račun pomoću kratkog selfie videa. Nova metoda prijave namijenjena je situacijama u kojima korisnik izgubi pristup uobičajenim načinima autentifikacije, odnosno ako zaboravi lozinku ili nema pristup mobitelu, računalu ili aplikaciji za dvofaktorsku provjeru identiteta.

Za korištenje značajke potrebno je najprije snimiti referentni video vlastitog lica. Tijekom postavljanja korisnik prati upute na zaslonu i izvodi nekoliko jednostavnih pokreta glavom kako bi sustav zabilježio lice iz više kutova. Google navodi da je postupak sličan postavljanju sustava za biometrijsku autentifikaciju, poput Appleovog Face ID-ja, ali bez potrebe za posebnim infracrvenim senzorima.

Snimljeni video šifrira se i pohranjuje u Googleov cloud, što omogućuje njegovo korištenje na različitim uređajima. Korisnici ga u svakom trenutku mogu izbrisati putem postavki svojeg Google računa. Prema zadanim postavkama, video se koristi isključivo za potvrdu identiteta tijekom prijave, no Google navodi da korisnici mogu odabrati i njegovo dijeljenje u dodatne svrhe.

Google ističe da značajka koristi više razina zaštite kako bi spriječila pokušaje prevare fotografijama ili deepfake videozapisima. Uz to, primjenjuju se i postojeći sigurnosni mehanizmi tvrtke za otkrivanje i blokiranje sumnjivih pokušaja prijave. Nova mogućnost uvodit će se postupno korisnicima diljem svijeta, a ako želite provjeriti je li ovakav način prijave već dostupan za vaš račun, možete to učiniti na ovoj poveznici.