Googleova aplikacija Phone dobiva mogućnost prepoznavanja lažnih poziva

'Značajka Fake Call Detection pomaže zaštititi vas, vašu obitelj i prijatelje prepoznajući kada pozivatelj nije osoba za koju se predstavlja, pružajući pritom dodatni sloj zaštite od prijevara', kažu iz Googlea

Google je predstavio novu sigurnosnu značajku za svoju aplikaciju Phone koja bi korisnicima trebala pomoći u prepoznavanju prevara temeljenih na umjetnoj inteligenciji i lažiranju telefonskih brojeva.

Naime, sve su češći slučajevi u kojima prevaranti koriste tehnologiju za lažiranje brojeva kako bi poziv izgledao kao da dolazi od člana obitelji, prijatelja ili druge poznate osobe. Uz to, zahvaljujući napretku AI alata za sintetiziranje glasa, moguće je vrlo uvjerljivo oponašati nečiji glas i tako pokušati prevariti žrtvu.

Kako bi se tome suprotstavio, Google uvodi značajku nazvanu Fake Call Detection. Kada obje strane koriste aplikaciju Phone by Google, njihove će aplikacije tijekom poziva razmijeniti potvrdu autentičnosti putem end-to-end šifriranog RCS-a. Proces se odvija u pozadini i ne zahtijeva nikakvu interakciju korisnika.

Ako netko pokuša oponašati kontakt koristeći lažirani broj ili AI generirani glas, potvrda neće biti moguća te će aplikacija prikazati upozorenje da poziv možda nije autentičan. Time bi korisnici trebali lakše prepoznati pokušaje prevare u stvarnom vremenu.

Google ističe da je cijeli sustav osmišljen s naglaskom na privatnost te da se potvrda identiteta odvija bez dijeljenja sadržaja razgovora. Značajka će prema zadanim postavkama biti uključena, no korisnici će je moći isključiti u postavkama aplikacije, ako to požele.

Ova značajka počinje se globalno uvoditi tijekom ovog mjeseca na uređajima koji imaju Android 12 ili novije verzije sustava. Prvi će je dobiti Pixeli, dok će korisnici drugih Android uređaja moći koristiti značajku instaliranjem Googleove aplikacije Phone i postavljanjem iste kao zadane za pozive.