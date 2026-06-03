Hakeri napadaju web stranice po Hrvatskoj, reakcije nadležnih mlake

Hakerska skupina koja je napala Dinamo i navodno ukrala bazu članstva, ovih je dana aktivna i "udara" po državnim institucijama. Pokušali smo doznati što se čini po tom pitanju

Sandro Vrbanus srijeda, 3. lipnja 2026. u 13:47
📷 DarkForums/Bug/AI
DarkForums/Bug/AI

Prošloga tjedna internetska stranica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nakratko je bila preuzeta, a na jednom je njezinom dijelu osvanula političko-nacionalistička poruka. Nju su ostavili članovi hakerske skupine koja se predstavlja kao INF Grupa, one koja je ovog tjedna navodno ukrala bazu članova GNK Dinama. Na stranicama Ministarstva potom su se pojavljivale i druge poruke i provokacije te poveznice na Telegram kanal INF Grupe, no problem je, gledano izvana, riješen ubrzo, a stranica je vraćena u izvorni oblik.

Nadležni ministar Alen Ružić u izjavi za medije taj je problem minorizirao, izjavivši kako nije bila riječ ni o čemu ozbiljnome, već o ljudskoj pogrešci i "gubitku jedne lozinke". "Ni u jednom trenutku nije došlo do zahvaćanja bilo kakvih baza podataka, niti je došlo do ulaska u informacijske baze naših djelatnika, korisnika, a ni ustanova ili tijela koje su u sustavu socijale, sustavu obitelji ili sustavu mirovina", izjavio je, no po hakerskim forumima na dark webu i u spomenutoj Telegram grupi priča je sasvim drugačija.

Tamo članovi INF Grupe tvrde da su iz navedenog ministarstva ukrali i do 60.000 zapisa s privatnim podacima hrvatskih građana i kompanija: imena, prezimena, pripadajuće OIB-e i datume rođenja, sve povezano s podacima o plaćenim kaznama na općinskim sudovima i sličnim zapisima. O tome su objavili i dokaze (neke možete vidjeti i uz ovaj tekst, privatne podatke smo sakrili).

Objava s hakerskog foruma

AZOP nije obaviješten

Slijedom tih informacija obratili smo se prvo Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), s pitanjem je li Ministarstvo uopće prijavilo neovlašteni upad i eksfiltraciju podataka. Oni su nam odgovorili da – nije:

"Agencija nije zaprimila Izvješće o povredi osobnih podataka sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Prema javno dostupnim informacijama, hakerskom napadu bile su izložene internetske stranice Ministarstva, dok osobni podaci ili baze podataka samog Ministarstva, ustanova i centara u sustavima rada, mirovinskog, obiteljskog ili socijalnog sustava nisu bili obuhvaćeni. No, kako bi se utvrdile sve relevantne informacije o predmetnom incidentu i eventualnom 'curenju' osobnih podataka, Agencija je pokrenula postupanje po službenoj dužnosti."

Ministarstvo prijavilo incident

Dalje smo se obratili samom Ministarstvu, pa smo i od njih dobili općenit, sličan odgovor, u kojem se tvrdi da proboja u podacima nije bilo:

"Navedeni incident ograničen je na mrežnu stranicu Ministarstva na kojoj se nalaze isključivo javno dostupni podaci. Ona nije udomljena na infrastrukturi Ministarstva nego kod pružatelja usluge kod kojeg su udomljene i druge stranice s domene gov.hr. Nakon incidenta postupilo se prema propisanoj proceduri. Incident je prijavljen preko platforme PiXi kojoj je svrha prikupljanje, analiza i razmjena podataka o kibernetičkim prijetnjama i incidentima, a putem te platforme obavijest je dobio i MUP.

Tvrtka čiji se CMS sustav koristi, koja je ujedno nadležna za održavanje stranica i koja je također odmah obavještena o incidentu, kontaktirala je nadležno istražno tijelo.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) nije obaviještena s obzirom da mrežna stranica Ministarstva ne sadrži baze podataka s osobnim podacima građana. Utvrđen je osobni račun koji je korišten za zlouporabu i on je bio namijenjen isključivo za pristup CMS sustavu. Obzirom da su sigurnosno istražne radnje nadležnih tijela u tijeku, nismo u mogućnosti  komunicirati više detalja."

Nije izoliran slučaj

Prema ovim informacijama, zaključit ćemo (tj. nadati se) da policija i istražitelji nadležni za kibernetičku sigurnost državnih institucija, možda i SOA, već rade na slučaju hakera iz takozvane INF Grupe. Isto tako, nadamo se da će građani, čiji su podaci očito "procurili" na dark web, biti na adekvatan i zakonski propisan način o tome obaviješteni.

Međutim, u proteklih desetak dana napadi na Ministarstvo i Dinamo nisu bili jedini – određeni dijelovi web stranica niza institucija bili su izmijenjeni i na njima su osvanule razne provokacije. Među njima nalaze se Istarski domovi zdravlja, Grad Zagreb i niz privatnih tvrtki s vjerojatno slabijom zaštitom. Naši izvori tvrde da je riječ o organiziranoj kampanji, da se ukradenim podacima na dark webu može lako i besplatno pristupiti, no da napadači zasad nemaju financijske motive. Prema svemu sudeći, riječ je o novoj skupini, navodno baziranoj u Srbiji, koja pokušava provokacijama i sporadičnim upadima podići vlastiti kredibilitet – istodobno rušeći onaj hrvatskih organizacija i institucija.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi