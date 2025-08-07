Hakeri napali Air France i KLM, kompromitirani podaci putnika

Nakon Qantasa, na meti hakera je i europski avioprijevoznik Air France-KLM, koji je izvijestio da je nedavno došlo do neovlaštenog pristupa njihovoj vanjskoj platformi za korisničku podršku

Sandro Vrbanus četvrtak, 7. kolovoza 2025. u 20:23

Zrakoplovne tvrtke Air France i KLM potvrdile su sigurnosni incident koji je rezultirao neovlaštenim pristupom osobnim podacima njihovih klijenata. Do "probijanja" zaštite došlo je na vanjskoj platformi koju oba prijevoznika koriste za potrebe korisničke podrške, slično kao i u nedavnom slučaju australskog Qantasa.

Iz grupacije Air France-KLM naglasili su da njihovi interni IT sustavi nisu bili pogođeni ovim napadom, ali da su hakeri uspjeli pristupiti nizu osobnih podataka njihovih putnika. Kompromitirani podaci uključuju puna imena i prezimena, adrese elektroničke pošte, telefonske brojeve, kao i informacije o programu vjernosti, poput broja računa, stanja nagradnih milja i nedavnih transakcija. Potvrđeno je da osjetljivi podaci, kao što su lozinke, podaci o putovanjima, putovnice ili brojevi kreditnih kartica, nisu bili izloženi.

Poduzete hitne mjere

Odmah po otkrivanju sumnjivih aktivnosti, sigurnosni timovi, u suradnji s vanjskim partnerom čija je platforma kompromitirana, poduzeli su korake kako bi zaustavili neovlašteni pristup. Implementirane su i dodatne mjere s ciljem sprječavanja budućih sličnih incidenata. U skladu s procedurama, incident je prijavljen nadležnim tijelima za zaštitu podataka.

Kao posljedica ovog incidenta, kao i u svim sličnim slučajevima, onima koji su putovali s ovim avioprijevoznicima savjetuje se pojačan oprez, jer postoji značajan rizik da bi napadači mogli iskoristiti prikupljene podatke za izvođenje ciljanih phishing napada. Air France i KLM stoga apeliraju na korisnike da budu izuzetno sumnjičavi prema svim neočekivanim porukama koje izgledaju kao da dolaze od zrakoplovne tvrtke te da ne dijele svoje osobne podatke. Objavili su i da su u procesu kontaktiranja svih svojih klijenata, čiji podaci su u ovom incidentu ugroženi.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #003

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Akustički čisto – zahvaljujući Uni-Q i MAT tehnologiji.

Akcija

KEF LS50 Meta - svi finiši

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma.

989,00 € 1.399,00 € Akcija

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Kvalitetan zvuk i snažan bas.

Akcija

SENNHEISER CX slušalice

Bluetooth veza, mikrofon, kontrolna pločica, 27 h autonomije (9 h + 18 h s kutijom), vrijeme punjenja 1,5 h, 7 mm driver, frekvencijski odziv 5–21.000 Hz, kodeci SBC, AAC, aptX, IPX4 otpornost, pasivna zvučna izolacija.

78,90 € 129,00 € Akcija

Pretpojačalo za gramofon s USB izlazom.

Akcija

NAD PP4 C- KO pretpojačalo

Phono pretpojačalo s A/D pretvaračem, USB izlaz, kompatibilno s MM i MC zvučnicama, 16-bit/48kHz PCM izlaz, linijski ulaz i izlaz, niska izobličenja (<0.03%), RIAA preciznost ±0.3 dB, vanjsko napajanje, SNR do 115 dB.

237,00 € 279,00 € Akcija

Podrška za MP3 i USB.

Akcija

NAD C 538 CD player

CD/CD-R/CD-RW reprodukcija, MP3/WMA podrška, Wolfson 24-bit/192kHz DAC, koaksijalni i optički izlazi, analogni stereo izlaz, IR daljinski, SNR 110 dB, THD ≤0.01%, težina 3 kg.

339,00 € 399,00 € Akcija

Moćan 400W zvučnik s WiFi i Bluetooth vezom.

Akcija

SENNHEISER Ambeo Plus soundbar

9x Class D pojačala, 400W RMS snaga, 9 zvučnika, frekvencijski odziv 38 Hz – 20 kHz, HDMI eARC, 2x HDMI 2.0a, optički ulaz, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, 4 mikrofona za automatsku kalibraciju, AMBEO Virtualization Technology, dimenzije 105,1 x 7,7 x 12,1 cm, masa 6,3 kg.

898,90 € 1499,00 € Akcija

Kvalitetan zvuk i lakoća povezivanja.

Akcija

SHARP CP-LS100 party zvučnik

2x 8" woofera, 2x 2" visokotonca, 120W RMS snaga, Bluetooth 5.0, USB punjenje, TWS stereo, 10 sati rada na bateriji, litij-ionska baterija, 105 dB, XLR/TRS ulazi, prenosiv s ručkom, dimenzije 310x630x268 mm, težina 9.7 kg.

207,50 € 415,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi