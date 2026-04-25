Hrvatski kibernetički stručnjaci prvi put sudjelovali na najvećoj NATO-ovoj vježbi

Zapovjedništvo za kibernetički prostor OSRH sudjelovalo je u najsloženijoj svjetskoj vježbi Locked Shields, testirajući spremnost obrane kritične infrastrukture u uvjetima hibridnog ratovanja

U razdoblju od 13. do 24. travnja održana je vježba Locked Shields, najveći i najsloženiji međunarodni događaj u području kibernetičke obrane. Organizator vježbe je NATO-ov Centar izvrsnosti za kooperativnu kibernetičku obranu sa sjedištem u Tallinnu. Ovogodišnje izdanje okupilo je rekordan broj od oko 4.000 sudionika iz 42 zemlje, uključujući članice NATO-a i partnerske države, a poseban značaj za Hrvatsku ima činjenica da je na vježbi prvi put sudjelovalo Zapovjedništvo za kibernetički prostor Oružanih snaga RH kao nositelj nacionalnih aktivnosti.

Integracija stručnih timova

Uz pripadnike vojske, hrvatski tim činili su stručnjaci iz Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA), Nacionalnog CERT-a te predstavnici privatnog IT sektora.

Operacije su se provodile iz vojarne "Petar Zrinski" u Zagrebu, odakle su sudionici pristupali udaljenom kibernetičkom poligonu u Estoniji. Ukupno 135 hrvatskih stručnjaka, uz pet kolega iz Republike Sjeverne Makedonije, činilo je zajednički "Plavi tim 15". Njihov je zadatak bio obrana izmišljene države izložene koordiniranim napadima na kritičnu infrastrukturu u stvarnom vremenu.

Vježba je simulirala ekstremne uvjete u kojima su obrambeni timovi morali štititi elektroenergetske mreže, sustave vodoopskrbe i vojnu komunikaciju. Locked Shields se od klasičnih vojnih vježbi razlikuje po svom virtualnom okruženju, ali i po nužnosti brzog donošenja odluka pod visokim pritiskom dok se analiziraju sofisticirane prijetnje.

Izazovi hibridnog ratovanja

Osim tehničke komponente, vježba je obuhvatila i pravne, strateške te komunikacijske aspekte. Sudionici su se suočili s izazovima suvremenog hibridnog ratovanja, koji uz izravne prodore u sustave često uključuju dezinformacijske kampanje i političke pritiske. Ovakav višedimenzionalni pristup omogućuje državama testiranje međuinstitucionalne koordinacije i upravljanja krizama na najvišoj razini.

Aktivnosti su zaključene 24. travnja Danom uvaženih gostiju na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman". Zaključeno je kako kibernetički prostor predstavlja jednako važno operativno okruženje kao i kopno, more ili zrak. Od svog početka 2010. godine, vježba Locked Shields ostaje ključni mehanizam za jačanje međunarodne suradnje i zaštitu temeljne infrastrukture modernih društava.