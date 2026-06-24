Kibernetički incident u NP Plitvička jezera, računi se pišu ručno, istraga u tijeku

Nacionalni park Plitvička jezera pogođen je kibernetičkim incidentom zbog kojeg su aktivirani sigurnosni protokoli, a dio poslovanja i izdavanja računa trenutno se odvija ručno uz poteškoće

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera suočila se ovoga tjedna s kibernetičkim incidentom koji je zahtijevao hitnu reakciju i aktivaciju sigurnosnih protokola. Prema službenom priopćenju Uprave parka, incident je zabilježen unutar njihovih sustava, nakon čega su odmah obaviještena nadležna državna tijela. Kako bi se ograničio mogući utjecaj napada, pokrenuta je detaljna istraga u suradnji sa specijaliziranim stručnjacima za kibernetičku sigurnost.

Otežan rad usred sezone

Podaci o točnom vremenu početka incidenta se razlikuju – Uprava u službenoj objavi navodi da se on dogodio prije dva dana, dok je medijima potvrđeno da je sve počelo prije tri dana. No, to je manje važno, budući da se u nacionalnom parku stvaraju velike gužve te je otežano funkcioniranje svih sustava.

Službeno priopćenje navodi da je usprkos tehničkim problemima Nacionalni park ostao otvoren za posjetitelje te je kupnja ulaznica i dalje moguća. Ključni poslovni procesi nastavljaju se odvijati, iako su moguće poteškoće u radu prisutne isključivo zbog preventivnih razloga i zaštite sigurnosti sustava. Kako bi se olakšao boravak posjetiteljima, na punktovima uz jezera osigurani su besplatni napitci i voda za osvježenje.

Poteškoće na terenu

S terena ipak stižu informacije o znatnim operativnim problemima i nezadovoljstvu gostiju. Određeni broj ugostiteljskih objekata i suvenirnica uopće ne radi, dok oni objekti koji su otvoreni primaju isključivo gotovinu. Zbog nefunkcioniranja informatičkog sustava, računi se na otvorenim lokacijama ispisuju ručno, što stvara velike gužve i usporava rad s posjetiteljima, donosi Index.hr.

Zaposlenici Nacionalnog parka za taj medij tvrde da je cjelokupna situacija znatno ozbiljnija nego što to Uprava prikazuje u javnosti, naglašavajući da veliki dio sustava uopće nije dostupan. S druge strane, iz vodstva parka navode da otvoreni ugostiteljski objekti posluju u skladu s propisanom zakonskom regulativom te da su o trenutnom načinu rada uredno obaviještena sva nadležna tijela.

Uprava Javne ustanove trenutačno nema saznanja o ukupnoj visini financijske štete, kao ni o tome je li došlo do eventualne kompromitacije osjetljivih podataka unutar sustava. Poručuju da zaštita podataka njihovih klijenata, partnera i zaposlenika ostaje najviši prioritet u daljnjem postupanju.