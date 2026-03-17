Koji su stvarni rizici neažuriranih mobitela

Prema recentnim podacima, preko milijardu Android pametnih telefona i tableta, otprilike 30 posto svih aktivnih uređaja, radi na zastarjelom softveru, pretvarajući se iz korisnih alata u potencijalne sigurnosne probleme. Evo zašto je važno ažurirati mobitele.

Tempirana 'bomba'

Razmjer prijetnje postaje jasan kada se pogledaju brojke. Samo je jedna sigurnosna zakrpa Androida za prosinac 2025. godine adresirala je 107 različitih ranjivosti. Ako vaš uređaj, primjerice savršeno funkcionalan, ali malo stariji Samsung Galaxy S21 ili Pixel 5, nije dobio to ažuriranje, tih 107 vrata ostaje širom otvoreno za potencijalne napadače. Rizik nije teorijski. Sigurnosni istraživači neprestano otkrivaju takozvane "zero-day" ranjivosti, propuste koje napadači već aktivno iskorištavaju prije nego što je ispravak masovno dostupan.

Najopasnije su ranjivosti na najdubljim razinama sustava, u kernelu i driverima. Dok se prosječan korisnik najviše boji malicioznih aplikacija s Play Storea, propust u kernelu omogućuje napadaču da stekne potpunu kontrolu nad hardverom. Nijedno ažuriranje aplikacije ili antivirusni program ne može popraviti rupu na ovoj razini. To može učiniti isključivo sistemsko ažuriranje od strane proizvođača. Ostavljanje milijardu uređaja bez ovih ključnih zakrpa kolektivni je sigurnosni propust koji ih pretvara u potencijalnu botnet mrežu za veće napade.

Kad aplikacije kažu 'dosta'

Izvan apstraktnih sigurnosnih prijetnji, posljedice zastarjelog softvera osjećaju se u svakodnevnoj upotrebi. Najčešća pritužba dolazi iz financijskog sektora. Bankarske aplikacije imaju stroge sigurnosne protokole i često provjeravaju API razinu operativnog sustava. Kada vaša verzija sustava postane prestara, aplikacija će se jednostavno odbiti pokrenuti, zaključavajući vas od vlastitih financija. Iako postoji zaobilazno rješenje u korištenju internetskog preglednika, koji dobiva vlastita ažuriranja, to je jasan pokazatelj da je uređaj na izdisaju u modernom digitalnom svijetu.

Problem se proteže na gotovo sve druge aplikacije. Programeri optimiziraju svoje aplikacije za najnovije verzije operativnog sustava kako bi koristili nove značajke i sigurnosne standarde. S vremenom, vaš zastarjeli uređaj doživljavat će sve češća rušenja aplikacija, sporije performanse i nedostatak funkcija. Na kraju ćete otkriti da više ne možete preuzeti nove niti ažurirati postojeće aplikacije s Play Storea jer više nisu kompatibilne. Performanse uređaja također degradiraju - baterija se brže troši, povezivost s Wi-Fi i Bluetooth mrežama postaje nestabilna, a cijelo korisničko sučelje djeluje tromo. Vaš mobitel, s moćnim procesorom i briljantnim zaslonom, počinje se ponašati kao prastara relikvija, ne zbog kvara hardvera, već zbog softverskog zanemarivanja.

Prisilna zastarjelost: Sistemska greška, a ne vaša

Ključno je razumjeti da ova kriza nije krivnja korisnika, već posljedica poslovnog modela Androida. Za razliku od Microsofta koji ažuriranja za Windows šalje svim računalima istovremeno, ažuriranje za Android prolazi kroz dug i često prekinut lanac - Google objavljuje kod, proizvođač čipova (poput Qualcomma) ga prilagođava, proizvođač telefona (poput Xiaomija ili OnePlusa) integrira ga u svoje korisničko sučelje i, na kraju, mobilni operater ga odobrava. Na bilo kojoj karici u ovom lancu, podrška za neki uređaj može biti ukinuta, najčešće nakon samo dvije ili tri godine.

To stvara paradoks "e-otpada", gdje se savršeno funkcionalni uređaji sa 120-hercnim zaslonima i 5G povezivošću proglašavaju zastarjelima. Tehnološka zajednica gura rješenja, poput zahtjeva za otvorenim driverima nakon prestanka službene podrške, što bi omogućilo nezavisnim programerima poput tima LineageOS da godinama održavaju te uređaje. Dok se takve sistemske promjene ne dogode, korisnici starijih flagship uređaja prisiljeni su birati između kupnje novog uređaja koji im ne treba ili navigiranja minskim poljem digitalnih rizika.