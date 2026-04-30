Lažne dojave o bombama dovele do uhićenja: Maloljetnici osumnjičeni za terorizam

Otkriveni su počinitelji koji su prijetećim elektronskim porukama o postavljenim eksplozivnim napravama izazvali evakuacije većeg broja škola te uznemirili javnost

Hrvatska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvije maloljetne osobe osumnjičene za slanje prijetnji o postavljenim bombama, dok se nad trećom osobom istraga nastavlja, objavio je MUP u petak. Službenici Službe terorizma Ravnateljstva policije, u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvima u Zagrebu i Splitu, dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvije maloljetne osobe koje se sumnjiče za počinjenje kaznenog djela terorizma kroz slanje prijetećih elektroničkih poruka o navodno postavljenim eksplozivnim napravama.

Istražitelji sumnjaju da su opisane radnje poduzete s primarnim ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva i remećenja javnog reda – čime je, nadajmo se, razriješen misterij ovomjesečne serije lažnih dojava o bombama u hrvatskim školama, trgovačkim centrima i ostalim institucijama.

Tijek istražnih radnji

Dosadašnjim radom policije utvrđeno je da su osumnjičenici od 23. do 29. travnja putem elektroničkih uređaja slali poruke elektroničke pošte na adrese više obrazovnih ustanova i medijskih kuća. U tim porukama tvrdili su da su u objektima postavljene eksplozivne naprave te su prijetili njihovim aktiviranjem, navodeći da bi to moglo uzrokovati smrt većeg broja osoba, s posebnim naglaskom na djecu u više gradova diljem Hrvatske.

Ove su prijetnje izazvale brojne hitne reakcije nadležnih službi, što je rezultiralo evakuacijom velikog broja školskih objekata i provođenjem temeljitih protueksplozijskih pregleda. Osim materijalne štete i prekida rada institucija, policija ističe da je došlo do značajnog uznemiravanja učenika, zaposlenika i šire javnosti. Takvim je postupcima, prema navodima istražitelja, ostvareno zakonsko obilježje kaznenog djela terorizma – o čemu smo nedavno pisali.

Nakon dovršetka primarnog dijela istraživanja, maloljetne osobe predane su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih su podnesene kaznene prijave nadležnim županijskim državnim odvjetništvima. Policija nastavlja s radom na ovom slučaju kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualne daljnje poveznice s drugim sličnim događajima.

Istraga i protiv punoljetnika

Uz dvije privedene maloljetne osobe, policija je potvrdila da se kriminalističko istraživanje nastavlja i nad trećom osumnjičenom osobom, koja je punoljetna. Na području Dalmacije uhićene su dvije osobe, od kojih je jedan srednjoškolac (navodno petnaestogodišnjak), dok je u Zagrebu također uhićen jedan sedamnaestogodišnjak, kojem je određen istražni zatvor. Istraga se provodi u bliskoj koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), što ukazuje na složenost i ozbiljnost cijelog slučaja.

Za sada nema službenih informacija o motivima ovih postupaka niti o povezanosti osumnjičenih osoba izvan okvira navedenih incidenata. Ravnateljstvo policije naglašava kako se ovakve prijetnje, bez obzira na to jesu li lažne, tretiraju s najvišim stupnjem ozbiljnosti zbog njihovog utjecaja na sigurnost i mir građana.

Kako je objavio Jutarnji list, počinitelji su se međusobno bili povezali preko gamerskog chata (pretpostavljamo Discorda) te tamo dogovarali i koordinirali akcije slanja prijetećih e-mailova, iako se nisu međusobno poznavali. Navodno ih se sumnjiči za slanje oko 220 takvih poruka.