Mastercard predstavlja globalno rješenje za zaštitu digitalnog plaćanja

Rješenje kombinira Mastercardove uvide o prijevarama u plaćanjima s podacima o prijetnjama Recorded Futurea, omogućujući timovima za kibernetičku sigurnost i sprječavanje prijevara da smanje rizik i ojačaju operativnu otpornost

Mastercard je predstavio Mastercard Threat Intelligence, prvo rješenje za analizu prijetnji primjenjivo za segment plaćanja u velikim razmjerima. Ovo rješenje spaja Mastercardove uvide o prijevarama i globalnu vidljivost platnog ekosustava s analitičkim uvidima o kibernetičkim prijetnjama platforme Recorded Future, kako bi pomoglo timovima za sprječavanje prijevara i usklađenost kod banaka izdavatelja i prihvatitelja da proaktivno otkriju, spriječe i odgovore na prijevare povezane s kibernetičkim napadima.

Prijevara rijetko počinje u trenutku transakcije – najčešće je uzrokovana kibernetičkim napadom. 57% stručnjaka za sprječavanje prijevara na globalnoj razini izvijestilo je da o kibernetičkom proboju budu obaviješteni tek nakon što se pojave financijski gubici. Danas prijevara više nije samo financijski izazov – ona je izazov kibernetičke sigurnosti koji izravno utječe na poslovne rezultate organizacija. Mastercard Threat Intelligence povezuje te dvije domene, omogućujući timovima za sigurnost i prijevare da zajednički i pravovremeno spriječe napade prije nego što se dogode.

Ključne značajke rješenja Mastercard Threat Intelligence uključuju:

Otkrivanje testiranja kartica: trenutačna upozorenja i proaktivno odbijanje lažnih testnih transakcija, čime se smanjuje rizik od daljnjih prijevara i štite korisnici kartica

Informacije o digitalnom skimmingu: kvantitativni podaci koji bankama pomažu procijeniti utjecaj skimmera i suzbiti zlonamjeran softver povezan s karticama, koristeći Mastercardovu suradnju s partnerima u zaštiti platnog ekosustava

Informacije o prijetnjama za trgovce: ciljani uvidi u prijevare i obavještajni podaci o prijetnjama u plaćanjima koji omogućuju procjenu rizika i brži odgovor na incidente

Informacije o prijetnjama u ekosustavu plaćanja: tjedna izvješća o novim prijetnjama i ranjivostima u širem sustavu plaćanja

Izvješća o platnim prijetnjama: konkretne studije slučaja i analize trendova prijevara koje pomažu u oblikovanju strategije i jačanju obrambenih mjera

"Kako digitalna transformacija ubrzava diljem Europe, potreba za očuvanjem povjerenja u svaku transakciju nikad nije bila veća", izjavio je Michele Centemero, izvršni potpredsjednik, Services Europe, Mastercard. "Uz Mastercard Threat Intelligence, i kombiniranjem naprednih analitičkih podataka s našim dubinskim znanjem o plaćanjima, pomažemo poduzećima da ostanu otporna, spriječe prijevare i rastu s povjerenjem u sve povezanijem gospodarstvu."

Predstavljanje rješenja Mastercard Threat Intelligence uslijedilo je manje od godinu dana nakon što je Mastercard dovršio akviziciju tvrtke Recorded Future što potvrđuje zajedničku predanost dviju kompanija u stvaranju povezanog, inteligentnog pristupa zaštiti digitalnog gospodarstva.

"Učinkovita kibernetička sigurnost sve će se više oslanjati na analitičke uvide o prijetnjama koji prelaze granice sektora i regija", rekla je Tracy (Kitten) Goldberg, direktorica za kibernetičku sigurnost u Javelin Strategy & Research. "Tvrtke koje raspolažu širokom bazom podataka o transakcijama i naprednom analitikom imat će ključnu ulogu u poboljšanju razmjene informacija između financijskih institucija, trgovaca i cijele industrije."

Što kažu korisnici "Mastercard Threat Intelligence pomoći će nam da pratimo ključne prijetnje i trendove, što dosad nije bilo moguće zbog zahtjevnih operacija unutar banke" – Irvin Salinas Pineda, stručnjak za prevenciju prijevara, Banco Mercantil del Norte. "Mastercard Threat Intelligence ističe se kao iznimno vrijedan alat zahvaljujući svojoj sposobnosti otkrivanja i sprječavanja zloupotreba ukradenih kartica, čime snažno nadopunjuje našu širu strategiju kibernetičke sigurnosti" – Amairany Salinas Nolasco, stručnjakinja za rudarenje podataka, Banco Ve por Más.

Podaci o prijetnjama već su pomogli Mastercardovim partnerima u ekosustavu da identificiraju i uklone zlonamjerne domene odgovorne za krađu podataka o platnim karticama. Tijekom šest mjeseci testiranja tržišta, te su domene utjecale na gotovo 9.500 internetskih trgovina i povezane su s prijevarama u ukupnoj vrijednosti od oko 120 milijuna američkih dolara.

"Otvaraju se nove mogućnosti za naprednu analitiku prijetnji zahvaljujući uspješnoj integraciji različitih alata – od provjere identiteta i detekcije prijevara do pokazatelja kompromitacije sustava", dodala je Goldberg. "Dijeljenje podataka o prijetnjama među različitim timovima i industrijama na učinkovit i smislen način omogućit će bržu identifikaciju trendova i prelazak s reaktivnog na proaktivan pristup zaštiti." Mastercard Threat Intelligence sada je dostupan za izdavatelje i prihvatitelje diljem svijeta.