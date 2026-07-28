Microsoft objavio vlastiti sigurnosni AI model za obranu

Microsoft je u ponedjeljak predstavio Project Perception, agentski sigurnosni sustav i uz njega prvi vlastiti model specijaliziran za kibernetičku sigurnost

Bug.hr utorak, 28. srpnja 2026. u 09:10
📷 Microsoft
Microsoft

Središnja komponenta je MAI-Cyber-1-Flash, model treniran posebno za kibernetičku sigurnost, čije je vještine dijelom izgradio analizom podataka koje je Microsoft desetljećima prikupljao odgovarajući na hakerske incidente vlastitih korisnika. Prema Mustafi Suleymanu, koji nadzire razvoj Microsoftovih AI modela, tvrtka ima neuobičajen pristup sigurnosnim podacima jer su njezini proizvodi, od Windowsa i Outlooka do Azurea, toliko rašireni da su česta meta napada. Model je izveden iz interne linije MAI-Thinking-1 i smješten u Microsoftov sustav za traženje grešaka pod nazivom MDASH.

Nadmašuje, ali bez neovisne provjere

Microsoft tvrdi da ta kombinacija, uz dodatak GPT-5.4, nadmašuje konkurentske sustave OpenAI-ja i Anthropica uz otprilike upola nižu cijenu, koju objašnjava time što su konkurentski modeli skuplji jer su građeni za mnoštvo namjena, a ne samo za sigurnost. Tvrtka navodi da model sam obrađuje 90 posto upita, pa bi skuplji modeli bili potrebni tek u preostalih deset posto slučajeva. Kao dokaz izdvaja benchmark CyberGYM, na kojem očekuje vrh ljestvice ispred OpenAI-ja i Anthropica.

Te tvrdnje ipak treba čitati s oprezom, komentira New York Times. Za razliku od drugih vodećih AI tvrtki, Microsoft novi model prije objave nije dao neovisnim ocjenjivačima na provjeru, pa počivaju na internim mjerenjima tvrtke koja proizvod predstavlja.

Agenti koji imitiraju napadače

MAI-Cyber-1-Flash napaja Project Perception, koji različite modele pretvara u timove agenata zadužene za pronalaženje i popravak mrežnih ranjivosti, pri čemu ti agenti u nekim slučajevima mogu imitirati napadače. Uz proizvode Microsoft je predstavio i istraživački ogranak Security FORGE (Frontier Offensive Research and Generative Exploration) Labs na čelu s Taesoom Kimom te savez crvenih timova External Red Team Alliance (EXTRA), u sklopu kojeg je dodijelio bespovratna sredstva za osamnaest sveučilišnih laboratorija na šest kontinenata.

Argument o cijeni

Hayete Gallot, izvršna potpredsjednica Microsoft Securityja koja se u tvrtku vratila u veljači 2026., govori o cijeni. Trošak napada pada, obrana mora biti kontinuirana, a kontinuirana obrana mora biti priuštiva, kaže Gallot i objašnjava da usmjeravanje najsnažnijeg dostupnog modela na svaki sigurnosni zadatak taj uvjet ne zadovoljava, pa Project Perception koristi višemodelnu arhitekturu koja kombinira frontier modele i specijalizirane sigurnosne modele radi ravnoteže kvalitete i troška.

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