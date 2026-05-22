Microsoft ukida slanje kodova za autentifikaciju osobnih računa SMS-om

Započinje postupno ukidanje SMS-a kao metode dvofaktorske autentifikacije i oporavka za osobne račune, a Microsoft ga mijenja sigurnijim tehnologijama poput digitalnih "passkey" ključeva

Microsoft je službeno najavio početak postupnog ukidanja SMS poruka kao metode provjere autentičnosti i oporavka za sve osobne korisničke račune. Ova odluka dio je šire korporativne strategije usmjerene prema unaprjeđenju sigurnosnih standarda te potpunom prelasku na sustave prijave bez klasičnih lozinki. Iz kompanije ističu da je budućnost autentifikacije sigurna, jednostavna za korištenje i lišena tradicionalnih tekstualnih kodova.

Sigurnija i brža rješenja

Glavni razlog za ovaj radikalan zaokret leži u činjenici da je autentifikacija putem SMS-a postala jedan od vodećih izvora prijevara na Internetu. Budući da su SMS poruke postale jedna od najčešćih meta kibernetičkih napada usmjerenih na preuzimanje korisničkih računa, Microsoft želi potaknuti korisnike na prelazak na naprednije oblike zaštite. Cilj je preduhitriti rastuće i sve naprednije digitalne prijetnje te istodobno pojednostavniti proces prijave.

Kao glavnu alternativu SMS kodovima, Microsoft navodi mogućnost prijave putem digitalnih pristupnih ključeva (passkey), verificirane elektroničke pošte te općenito korištenja računa bez lozinki. Korisnicima će se prilikom prijave na njihove osobne račune automatski ponuditi opcija bržeg prijavljivanja i izrade sigurnosnog ključa putem aplikacije za autentifikaciju.

Prednosti novog sustava očituju se u značajnom smanjenju rizika od krađe identiteta, s obzirom na to da su digitalni ključevi otporni na phishing napade. Osim veće razine sigurnosti, ovakav način prijave eliminira potrebu za čekanjem SMS poruka. Korisnici se mogu prijaviti trenutačno, koristeći biometrijske podatke svojih uređaja, PIN kodove ili pak opciju prijave jednim klikom putem povezanih Apple i Google računa.

Lakši povrat pristupa

Napuštanje SMS-a također će biti napušteno i kod oporavka korisničkih profila u problematičnim situacijama. Tu će inherentno nesigurni SMS zamijeniti verificirani e-mailovi i također tehnologija passkeya. Za razliku od SMS-a, gdje gubitak uređaja ili promjena telefonskog broja često predstavljaju problem za korisnike, novi sustav omogućit će lakši oporavak pristupa računu. Korisnici će na taj način moći sigurno vratiti svoje profile čak i ako promijene operatera, izgube uređaj ili u potpunosti zamijene svoj primarni broj mobitela.