Microsoft zakrpao 570 sigurnosnih propusta, gotovo tri puta više nego mjesec ranije

Rast brojke ne odnosi se na kod koji je odjednom postao lošiji, nego na propuste koji su ondje bili godinama i sada se, zahvaljujući automatiziranoj analizi, otkrivaju serijski. Dobra vijest: ranjivosti su pronađene. Loša: isti alati dostupni su i onima koji zakrpe ne pišu nego ih iskorištavaju

Microsoft je u srpanjskom izdanju redovitog mjesečnog ciklusa zakrpa objavio popravke za najmanje 570 sigurnosnih propusta u Windowsima i pratećim proizvodima, gotovo trostruko više od dosad rekordnog lipanjskog izdanja. Detalje je objavio sigurnosni stručnjak Brian Krebs na svojim web stranicama.

Microsoft je rast broja ispravaka pripisala umjetnoj inteligenciji, odnosno alatima koji ubrzavaju otkrivanje ranjivosti u vlastitom kodu.

Šezdesetak kritičnih, tri zero-daya

Blizu 60 propusta ocijenjeno je najvišim stupnjem ozbiljnosti, što u Microsoftovoj klasifikaciji znači da napadač ili zloćudni program može preuzeti daljinsku kontrolu nad uređajem uz malo ili nimalo interakcije korisnika. Tri propusta spadaju u kategoriju zero-day ranjivosti, onih poznatih prije nego što je zakrpa postojala, a dva se već aktivno iskorištavaju.

Oba aktivno iskorištavana propusta omogućuju podizanje korisničkih ovlasti na sustavu, kategorija u koju ovaj mjesec ulazi i oko 250 drugih ispravljenih ranjivosti. Riječ je o CVE-2026-56155 u sustavu Active Directory Federation Services (ADFS) i CVE-2026-56164 u SharePointu. Treći, CVE-2026-50661, zaobilazi sigurnosni mehanizam BitLockera i može omogućiti pristup šifriranim podacima ako napadač ima fizički pristup uređaju. Microsoft navodi da su detalji tog propusta javno objavljeni, ali da tvrtki nije poznat nijedan slučaj iskorištavanja.

Objašnjenje rasta stiglo je unaprijed

U objavi na korporativnom blogu 9. srpnja izvršni potpredsjednik Pavan Davuluri napisao je da će korisnici Windowsa primijetiti "veći broj sigurnosnih ažuriranja uključenih u svako sigurnosno izdanje" kao posljedicu primjene umjetne inteligencije u pronalaženju ranjivosti. "Tempo otkrivanja ranjivosti mijenja se s napretkom umjetne inteligencije koja omogućuje pronalaženje više problema, brže, u više koda, uz nove mehanizme koji mogu ubrzati i otkrivanje i analizu", stoji u toj objavi.

Problem se prebacuje na administratore

Mjesečni ciklus zakrpa građen je za desetke, eventualno stotinjak ispravaka, uz vrijeme za testiranje kompatibilnosti prije uvođenja u produkciju. Pri brojci od 570 propusta testiranje će trajati unedogled, a odgoda instalacije znači izloženost ranjivostima koje su već javno opisane. Ipak, vrijedi ono što je oduvijek vrijedilo: zakrpe treba instalirati, samo ih je sada tri puta više.