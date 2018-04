Nemilosrdni PUBG Ransomware ucjenjuje zaražene - igranjem PUBG-a!

Ransomware koji vam zaključa datoteke i kaže: „I don't want money! Just play PUBG 1Hours!". Što uraditi – tražiti autore i a) išamarati ih, b) poljubiti u čelo ili c) odigrati tih sat vremena?

Kako piše Bleeping Computer, MalwareHunterTeam otkrio je ransomware kao niti jedan drugi. Odnosno, jednim dijelom je nalik svim drugim programima tog tipa na ovome svijetu – zaključava datoteke na disku, ali ključ ovoga puta nije potrebno platiti, već je potrebno igrati – PUBG, masovnu mrežnu TPS/FPS battle royale pucačinu barem jedan sat. I to je to. Za neke gore od smrti, a za druge - spas s neba.

„„I don't want money! Just play PUBG 1Hours!", kaže neshvaćeni umjetnik kojemu je očito dosta toga da Fortnite sve više skuplja prednost pred PUBG-om.

Sam program (koji se predstavlja kao PUBG Ransomware) kriptira datoteke i mape na korisnikovom Desktopu i dodaje im .PUBG ekstenziju. Nakon kodiranja pojavljuje se poruka o tome kako otključati kriptirane datoteke – ili igranjem PUBG-a ili korištenjem prikazanog ključa:

„PUBG Ransomware

Your files, images, musics, documents are Encrypted!

Your files is encrypted by PUBG Ransomware!

but don't worry! It is not hard to unlock it.

I don't want money!

Just play PUBG 1Hours!

Or Restore is [ s2acxx56a2sae5fjh5k2gb5s2e ]“

Ključ se iskopira u Restore code polje i klikne na dugme Restore, ili, pokretanjem PUBG-a, točnije procesa TslGame koji ransomware motri. Iako ucjena zahtijeva sat vremena igranja, u stvarnosti je dovoljno da ovaj proces bude aktivan 3 sekunde da bi se datoteke dekriptirale, ali to nemojte reći šefu, već se žrtvujte za firmu i odradite taj zadatak pošteno, do kraja, naravno u radnom vremenu!