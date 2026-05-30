Nizozemska policija zaplijenila 200 servera i srušila botnet od 17 milijuna uređaja

Dvjesto zaplijenjenih servera bilo je dovoljno da se ugasi mreža koja je milijunima kućnih uređaja diljem svijeta, bez znanja njihovih vlasnika, prodavala tuđi internetski promet

Bug.hr subota, 30. svibnja 2026. u 18:05
📷 BUG/AI
Nizozemska policija i tamošnji Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC) proveli su veliku operaciju kojom je onesposobljena infrastruktura botneta koja je kontrolirala najmanje 17 milijuna zaraženih krajnjih točaka. Zaplijenjeno je približno 200 servera, čime je prekinut rad mreže koja je funkcionirala kao komercijalni servis za rezidencijalne i mobilne proxyje.

Maskirani "nevidljivi" promet

Iako policija još nije službeno imenovala botnet, lokalni medij NL Times, a prenosi Ars Technica, povezuje zaplijenjene sustave s platformom Asocks. Riječ je o servisu koji je oglašavao pristup milijunima IP adresa, omogućujući klijentima da svoj promet usmjeravaju kroz stvarne korisničke uređaje: od računala i pametnih telefona do routera i raznih IoT uređaja.

Zloupotrebom rezidencijalnih i mobilnih IP adresa maskiraju se hakerske aktivnosti. Budući da promet dolazi s legitimnih kućnih IP adresa običnih korisnika, sigurnosni sustavi ga teže prepoznaju kao maliciozan. To je napadačima omogućavalo nesmetano provođenje DDoS napada, spam operacija i distribuciju malwarea uz minimalan rizik od detekcije.

Nužnost osnovne digitalne higijene

NCSC upozorava na to kako je ovakva infrastruktura bila visokokomercijalizirana, pretvarajući milijune zaraženih uređaja u robu na crnome tržištu. Forenzična je analiza zaplijenjenih servera trenutačno u tijeku, a istražitelji očekuju da će podaci izvučeni iz sustava dovesti do novih kaznenih prijava protiv onih koji su upravljali mrežom, ali i njezinih korisnika.

Ovaj slučaj još jednom potvrđuje nužnost osnovne digitalne higijene. Većina je uređaja unutar botneta kompromitirana zbog banalnih propusta, poput korištenja tvornički postavljenih lozinki ili neažuriranog firmwarea. Takvi su previdi već mnogo puta spomenuti ali očito - nikada dovoljno!, naime, korisnici trebaju redovito ažurirati svoje IoT uređaje i routere kako bi smanjili rizik od toga da njihova kućna veza postane dio globalne infrastrukture za kibernetički kriminal.

