NordVPN uvodi zaštitu od prevarantskih poziva na Androidu

Call Protection analizira dolazne pozive i prikazuje upozorenje ako procijeni da bi se moglo raditi o prevari

NordVPN uvodi zaštitu od prevarantskih poziva, Call Protection, za korisnike Androida u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Europskoj uniji, Japanu, Norveškoj, Švicarskoj, Lihtenštajnu, Islandu, Australiji i Kanadi.

Riječ je o sustavu koji procjenjuje pouzdanost telefonskih brojeva na temelju različitih izvora podataka. Ako se procijeni da bi dolazni poziv mogao biti povezan s prevarom ili neželjenim pozivima, korisnik će prije javljanja dobiti upozorenje uz prikaz broja pozivatelja.

Foto: NordVPN

Zaštita je integrirana izravno u aplikaciju NordVPN pa korisnici ne moraju ništa dodatno preuzimati kako bi bili zaštićeni. Također, iz NordVPN-a ističu da značajka radi neovisno o tome je li korisnik trenutno spojen na VPN. Jedina „kvaka“ je što će ju moći koristiti samo oni koji plaćaju premium pretplatu na NordVPN.

Ako ste i vi jedan od pretplatnika i želite aktivirati zaštitu od prevarantskih poziva, za to je potrebno otvoriti odjeljak Threat Protection i aktivirati ju jednim klikom. Nakon toga, aplikacija će vas preusmjeriti u postavke mobitela gdje treba omogućiti potrebne dozvole.