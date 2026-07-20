Iako je za iskorištavanje ranjivosti potreban fizički pristup uređaju, demonstracija pokazuje da se njome može zaobići dio sigurnosnih ograničenja Geminija

Otkriven je novi sigurnosni propust u Androidu koji u određenim situacijama omogućuje zaobilaženje zaključanog zaslona i slanje SMS poruka putem Googleovog Geminija bez unosa PIN-a.

Kako prenosi GSM Arena, propust se aktivira u specifičnoj situaciji kada korisnik Geminiju prethodno onemogući pristup aplikaciji za slanje poruka. Ako osoba s fizičkim pristupom uređaju pokuša putem Geminija poslati SMS sa zaključanog zaslona, uređaj će isprva zatražiti unos PIN-a. Međutim, istovremenim pritiskom na "Add attachment" i "Continue" moguće je zaobići unošenje PIN-a.

Ono što je poprilično problematično je to što ovo nije ograničeno samo na SMS poruke. Demonstracija objavljena na YouTubeu pokazuje da je na isti način moguće ponovno omogućiti Geminiju pristup aplikacijama poput WhatsAppa, čak i ako je korisnik taj pristup prethodno isključio u postavkama.

Prema dostupnim informacijama, ranjivost je prijavljena još u svibnju na Androidu 16. Google je potvrdio da je upoznat s problemom te da je zakrpa već u pripremi, iako nije službeno rečeno koje su sve verzije Androida pogođene ovim propustom.