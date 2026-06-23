Obavještajci zabrinuti zbog AI

Vojno-obavještajni savez poznat kao "Five Eyes" (Australija, Kanada, Novi Zeland, SAD i UK - udruga posprdno nazvana i "Don't tell French" - op. ur.) "poziva na akciju", smatrajući da brzi razvoj umjetne inteligencije iz temelja mijenja prirodu kibernetičkih rizika. Obavještajci procjenjuju da će napredni AI modeli povećati brzinu, opseg i sofisticiranost kibernetičkih prijetnji u roku od samo nekoliko mjeseci, a ne godina.

Iako to nije eksplicitno navedeno, čini se da je priopćenje potaknuto nedavnim povlačenjem "preopasnih" Anthropicovih modela Fable 5 i Mythos 5, za koje se pisalo da mogu u vrlo kratkom roku probiti sigurnosne zaštite brojnih kritičnih sustava.

Vremena je malo

U situaciji u kojoj AI nudi i moćne alate za obranu, ta tehnologija istodobno smanjuje prepreke za zlonamjerne hakere i sve njima slične, koji sada mogu značajno brže iskorištavati ranjivosti sustava. Stručnjaci naglašavaju da se kibernetički rizik više ne može promatrati isključivo kao tehničko pitanje prepušteno IT odjelima. Riječ je o ključnom poslovnom riziku i izravnoj odgovornosti uprava i izvršnih direktora.

Vodstva sigurnosnih organizacija pozivaju se na preuzimanje odgovornosti, procjenu vlastite spremnosti te osiguravanje resursa za kibernetičku sigurnost, kako bi obrambeni mehanizmi doista funkcionirali pod pritiskom stvarnog incidenta, stoji u rijetkoj javnoj poruci organizacije Five Eyes.

Hitne mjere obrane

U novom okruženju, integracija sigurnosnih principa u same temelje razvoja sustava mora postati standardna praksa. Budući da će se s razvojem AI sustava pojavljivati nove i dosad nepoznate ranjivosti, uključujući i takozvane "zero-day" propuste, organizacije moraju prihvatiti činjenicu da će do proboja sigurnosti dolaziti. Pripremljenost je ključna kako bi se takvi incidenti brzo izolirali i spriječila velika operativna i financijska kriza.

Kako bi se smanjila izloženost napadima, čelnici agencija preporučuju niz praktičnih koraka. Prvi od njih je smanjenje moguće površine napada ograničavanjem nepotrebnog pristupa sustavima i izolacijom onih koji ne moraju biti povezani s vanjskim mrežama. Zbog brzine koju AI daje napadačima, procesi instalacije sigurnosnih zakrpa moraju se maksimalno ubrzati, dok se zastarjeli, nepodržani sustavi moraju hitno ukloniti jer predstavljaju stratešku odgovornost, a ne samo tehnički dug.

AI kao štit od AI-ja

Uz to, organizacije moraju revidirati i strože kontrolirati prava pristupa kritičnim sustavima te redovito testirati planove odgovora na incidente kroz simulacije. Naglasak mora biti na brzom obuzdavanju štete i oporavku. Ipak, ključna prednost ostvarit će se tek kada obrambene strane počnu namjerno i promišljeno koristiti AI alate za prepoznavanje ranjivosti, praćenje neobičnog ponašanja u sustavu i brži odgovor na napade.

Učinkovitost obrane neće ovisiti o posjedovanju najvećeg broja različitih alata, već o brzom provođenju osnova kibernetičke higijene i integraciji sigurnosti u temeljnu poslovnu strategiju. S obzirom na to da pretpostavke o kibernetičkim rizicima zbog brzine AI-ja mogu zastarjeti u samo nekoliko mjeseci, lideri koji djeluju odmah smanjit će izloženost i izgraditi povjerenje kod klijenata i investitora, dok će oni koji odgađaju akciju biti suočeni s rastućim i izbježivim rizicima – zaključuju iz organizacije "pet očiju".