OpenAI i Yubico uvode fizičke ključeve za maksimalnu sigurnost ChatGPT-ja

OpenAI je u partnerstvu s tvrtkom Yubico predstavio novu opciju napredne sigurnosti računa, omogućujući korisnicima zaštitu putem fizičkih sigurnosnih ključeva i pristup bez lozinke

Bug.hr utorak, 5. svibnja 2026. u 08:03

OpenAI je podigao ljestvicu sigurnosti za korisnike svojih popularnih AI modela, uključujući ChatGPT. U sklopu novog programa Advanced Account Security. tvrtka je u suradnji s poznatim proizvođačem hardverskih ključeva Yubico ponudila korisnicima mogućnost zaštite računa fizičkim ključevima. Ovaj potez dolazi kao odgovor na sve veću upotrebu ChatGPT-ja za osjetljive i profesionalne zadatke te rastuću prijetnju od sofisticiranih kibernetičkih napada.

Ideja je jednostavna, ali iznimno učinkovita - umjesto tradicionalne lozinke, koja može biti ukradena ili "provaljena", pristup računu osigurava se fizičkim uređajem koji morate posjedovati. Time se drastično smanjuje rizik od phishing napada i neovlaštenog pristupa.

Zlatni standard autentifikacije

Naime, kako prenosi Tech Radar, Yubico nudi poseban paket s dva ključa prilagođen za korisnike ChatGPT-a: YubiKey C Nano, koji se putem USB-C priključka može trajno držati u prijenosnom ili stolnom računalu te YubiKey C NFC, koji se za autentifikaciju na pametnim telefonima jednostavno prisloni na uređaj.

"Fizički sigurnosni ključ dodaje dodatan sloj obrane i pomaže u zaštiti vašeg računa čak i ako je vaša lozinka kompromitirana," poručuju iz OpenAI-a. Korištenjem hardverski podržanih pristupnih ključeva (passkeys), korisnici dobivaju pristup onome što se smatra "zlatnim standardom" autentifikacije, otpornim na gotovo sve oblike phishinga. Iako je potreban fizički ključ, to istovremeno omogućuje pristup bez upisivanja lozinke, što proces prijave čini bržim i jednostavnijim. Važno je napomenuti da korisnici mogu koristiti bilo koji FIDO-kompatibilan sigurnosni ključ, ne nužno samo onaj tvrtke Yubico.

Veća sigurnost, ali i veća odgovornost

Ovaj potez nije samo tehnološko poboljšanje, već i promjena filozofije sigurnosti. Dane Stuckey, direktor informacijske sigurnosti u OpenAI-u, istaknuo je da tvrtka već interno koristi Yubico ključeve za zaštitu računa svojih zaposlenika. "YubiKey ključeve smo učinili standardnim dijelom zaštite zaposlenika OpenAI-a, a s programom napredne sigurnosti računa olakšavamo korisnicima ChatGPT-ja da odaberu istu vrstu zaštite otporne na phishing kada je to za njih prikladno", izjavio je Stuckey.

Međutim, s većom moći dolazi i veća odgovornost. Jednom kada korisnik aktivira naprednu sigurnost, prijava putem lozinke se u potpunosti onemogućuje. To također znači da se mijenja i proces oporavka računa. Više nije moguće koristiti e-poštu ili SMS za vraćanje pristupa, već se korisnik mora osloniti na prethodno postavljene rezervne fizičke ili pristupne ključeve. OpenAI je jasno naglasio da njihova korisnička podrška neće moći pomoći u oporavku računa za korisnike koji se odluče za ovu razinu zaštite, stavljajući time sudbinu računa isključivo u ruke vlasnika. Kao dodatnu pogodnost, OpenAI navodi da se razgovori korisnika s aktiviranom naprednom sigurnošću automatski isključuju iz procesa treniranja budućih AI modela, što predstavlja značajan korak prema većoj privatnosti.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi