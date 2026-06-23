OpenAI pokreće inicijativu za pomoć u pronalaženju i ispravljanju grešaka u softveru otvorenog koda

OpenAI u partnerstvu sa stručnjacima pokreće inicijativu 'Patch the Planet' kako bi pomoću naprednog AI modela pronašao i ispravio sigurnosne propuste u ključnom softveru otvorenog koda koji pokreće digitalni svijet

Bug.hr utorak, 23. lipnja 2026. u 09:12
📷 Bug/AI
Bug/AI

Kompanija OpenAI ovoga je tjedna predstavila novu inicijativu osmišljenu kako bi pomogla zajednici otvorenog koda da ojača svoju kibernetičku sigurnost i obrani se od bugova. Projekt nazvan "Patch the Planet" ("Zakrpajmo planet"), što je aluzija na kultnu frazu "Hack the Planet" iz filma "Hakeri" (1995.), okuplja OpenAI i sigurnosnu tvrtku Trail of Bits s jednim ciljem: osigurati ključne projekte otvorenog koda na kojima počiva velik dio modernog interneta i softverske industrije. No, ovo nije samo još jedan alat koji će preplaviti ionako preopterećene održavatelje softvera novim prijavama grešaka. Riječ je o novom pristupu koji spaja snagu umjetne inteligencije s ljudskom stručnošću.

Projekti otvorenog koda digitalni su temelj za komercijalnu softversku industriju. Od operativnih sustava do web servera i kriptografskih biblioteka, otvoreni kod je sveprisutan. Nažalost, zbog decentralizirane prirode i često ograničenih resursa, velik dio tog ekosustava pati od sigurnosnih propusta. Bugovi u open-source projektima mogu se pretvoriti u goleme probleme za komercijalne sustave.

Spoj umjetne inteligencije i ljudske stručnosti

U središtu inicijative "Patch the Planet" je - suradnja. OpenAI navodi kako će se njihov najnapredniji model za kibernetičku sigurnost, GPT-5.5-Cyber, koristiti za ubrzano otkrivanje ranjivosti. Međutim, ključni element koji ovaj program razlikuje od drugih jest uparivanje umjetne inteligencije s ljudskim stručnjacima. Umjesto da AI samo generira izvještaje o potencijalnim problemima, sigurnosni inženjeri iz tvrtke Trail of Bits preuzimaju ulogu svojevrsnog digitalnog tima za hitne intervencije. Oni pregledavaju nalaze umjetne inteligencije, potvrđuju postojanje propusta, razvijaju i testiraju zakrpe te tek onda, s gotovo gotovim rješenjem, kontaktiraju održavatelje open-source projekata.

"Mnogi održavatelji već su zatrpani s više prijava nego što mogu obraditi, a raspolažu istim ograničenim vremenom i resursima", poručili su iz OpenAI-ja. "'Patch the Planet' je stvoren da smanji taj teret, a ne da ga poveća." Cilj je, dakle, jasan: pružiti konkretnu pomoć, a ne samo još jedan alat. Ovakav pristup izravno odgovara na jedan od najvećih izazova današnjice - činjenicu da je usko grlo u kibernetičkoj sigurnosti prestalo biti pronalaženje grešaka, a postalo njihovo efikasno ispravljanje.

Od teorije do prakse: prvi rezultati i veliki igrači

Ambicije projekta nisu male, što potvrđuje i popis prvih sudionika. Među njima su neki od najvažnijih softvera današnjice, kao što su cURL, Python, Go, Sigstore, aiohttp i pyca/cryptography. Uspjeh u osiguravanju samo jednog od ovih projekata imao bi dalekosežne pozitivne posljedice za cijeli digitalni ekosustav.

Rezultati su već vidljivi. U početnoj fazi inicijativa je identificirala stotine sigurnosnih problema u 19 projekata, a deseci zakrpa već su primijenjeni zahvaljujući suradnji s održavateljima.

Ova inicijativa dolazi u trenutku kada alati umjetne inteligencije dramatično mijenjaju područje kibernetičke sigurnosti. Dok OpenAI najavljuje novu inicijativu, ni konkurencija ne spava. Tvrtka Anthropic, na primjer, ima vlastiti "Project Glasswing" koji je, kako navode, također otkrio tisuće ranjivosti. Sve to ukazuje na širi trend u kojem vodeće AI kompanije koriste svoje napredne modele za poboljšanje sigurnosti na globalnoj razini. 

Širi kontekst

Naravno, priča ima i drugu stranu. Ista tehnologija koja pomaže u obrani može se iskoristiti i za napad. Mogućnost da AI automatski identificira postojeće bugove i odmah krene u stvaranje alata za njihovo iskorištavanje (exploita) otvara vrata znatno bržoj i dostupnijoj automatizaciji kibernetičkog kriminala. OpenAI ovom inicijativom ide u drugom smjeru, koristeći AI kako bi pomogao zajednici da se bolje zaštiti. 

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