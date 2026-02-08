Otkriven hakerski napad na Europsku komisiju

Europska komisija je krajem siječnja bila meta ograničenog kibernetičkog napada na svoju središnju infrastrukturu za upravljanje mobilnim uređajima

Sandro Vrbanus nedjelja, 8. veljače 2026. u 10:35

Središnja infrastruktura Europske komisije za upravljanje mobilnim uređajima utvrdila je 30. siječnja tragove kibernetičkog napada, što je možda dovelo do pristupa imenima osoblja i broju mobilnih telefona nekih njezinih članova osoblja – priopćeno je službeno iz Komisije ovoga tjedna. Prema šturim informacijama u njihovom priopćenju, brzom reakcijom osigurano je da se incident obuzda, a sustav očisti u roku od devet sati.

Incident je detektirao interni tim za infrastrukturu, koji je zadužen za administraciju službenih mobilnih uređaja unutar te institucije. Za sada nema naznaka da su napadači došli do sadržaja komunikacija ili da su uspjeli kompromitirati same mobilne uređaje djelatnika Komisije. Istraga se, kažu, nastavlja.

Trend pojačanih napada

Ovaj kibernetički incident dolazi u trenutku kada europske institucije bilježe rast broja kibernetičkih prijetnji, uključujući napade na tijela javne uprave i ostale ključne institucije država članica. U izvješćima europskih agencija i analitičkih centara upozorava se da su DDoS kampanje i ciljani napadi na javni sektor postali dominantan oblik zlonamjernih aktivnosti usmjerenih na EU.

Na razini Unije već se dulje vrijeme radi na jačanju kibernetičke otpornosti, uključujući razvoj zajedničkih politika, poboljšanje razmjene informacija i jačanje uloge nadležnih tijela poput ENISA-e. Siječanjski napad na Europsku komisiju uklapa se u taj obrazac sve brojnijih incidenata u kojima su institucije EU sve češće izravna meta kibernetičkih aktera.

Kako bi se osigurala kontinuirana zaštita, CERT-EU djeluje kao središnja služba za kibersigurnost za sve institucije, tijela i agencije Unije, osigurava praćenje prijetnji 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, automatizirane sustave uzbunjivanja i brz odgovor na incidente kako bi se neutralizirale ranjivosti prije nego što ih se može iskoristiti.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi