Otkriven hakerski napad na Europsku komisiju

Središnja infrastruktura Europske komisije za upravljanje mobilnim uređajima utvrdila je 30. siječnja tragove kibernetičkog napada, što je možda dovelo do pristupa imenima osoblja i broju mobilnih telefona nekih njezinih članova osoblja – priopćeno je službeno iz Komisije ovoga tjedna. Prema šturim informacijama u njihovom priopćenju, brzom reakcijom osigurano je da se incident obuzda, a sustav očisti u roku od devet sati.

Incident je detektirao interni tim za infrastrukturu, koji je zadužen za administraciju službenih mobilnih uređaja unutar te institucije. Za sada nema naznaka da su napadači došli do sadržaja komunikacija ili da su uspjeli kompromitirati same mobilne uređaje djelatnika Komisije. Istraga se, kažu, nastavlja.

Trend pojačanih napada

Ovaj kibernetički incident dolazi u trenutku kada europske institucije bilježe rast broja kibernetičkih prijetnji, uključujući napade na tijela javne uprave i ostale ključne institucije država članica. U izvješćima europskih agencija i analitičkih centara upozorava se da su DDoS kampanje i ciljani napadi na javni sektor postali dominantan oblik zlonamjernih aktivnosti usmjerenih na EU.

Na razini Unije već se dulje vrijeme radi na jačanju kibernetičke otpornosti, uključujući razvoj zajedničkih politika, poboljšanje razmjene informacija i jačanje uloge nadležnih tijela poput ENISA-e. Siječanjski napad na Europsku komisiju uklapa se u taj obrazac sve brojnijih incidenata u kojima su institucije EU sve češće izravna meta kibernetičkih aktera.

Kako bi se osigurala kontinuirana zaštita, CERT-EU djeluje kao središnja služba za kibersigurnost za sve institucije, tijela i agencije Unije, osigurava praćenje prijetnji 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, automatizirane sustave uzbunjivanja i brz odgovor na incidente kako bi se neutralizirale ranjivosti prije nego što ih se može iskoristiti.