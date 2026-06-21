Otkriven nepopravljiv sigurnosni propust u više generacija iPhonea

Iako je Apple poduzeo korake za ublažavanje rizika, trajno rješenje nije moguće jer je riječ o hardverskoj grešci

Istraživači iz sigurnosne tvrtke Paradigm Shift otkrili su sigurnosni propust nazvan "usbliter8" koji pogađa niz Appleovih uređaja temeljenih na SoC-ovima A12, A13, S4 i S5. Riječ je o hardverskoj ranjivosti povezanoj s USB kontrolerom i konfiguracijom firmvera, zbog čega je nije moguće otkloniti klasičnim softverskim ažuriranjem.

Prema objavljenom izvješću, propust zahvaća iPhone XR, XS i XS Max, cijelu seriju iPhonea 11, iPhone SE (2020), pojedine modele iPada te Apple Watch Series 4, Series 5 i SE. Među pogođenim uređajima nalazi se i druga generacija Apple TV-a.

Istraživači navode da napadač za iskorištavanje ranjivosti mora imati fizički pristup uređaju. Korištenjem posebnih podataka poslanih putem USB-a dok je uređaj u DFU načinu rada moguće je zbuniti USB kontroler i natjerati ga na zapisivanje podataka na pogrešno mjesto u memoriji. Na taj način može se pokrenuti prilagođeni kod prije učitavanja operativnog sustava te zaobići pojedine sigurnosne provjere.

Dobra vijest za korisnike je ta da propust ne omogućuje pristup podacima pohranjenima unutar Security Enclavea, zasebnog sigurnosnog dijela Appleovih čipova u kojem se nalaze šifrirani podaci poput zaporki, biometrijskih podataka i drugih osjetljivih informacija.

Iz Paradigm Shifta ističu da su surađivali s Appleom na ublažavanju posljedica ovog problema, no kako se radi o hardverskoj grešci, trajno rješenje nije moguće implementirati putem nadogradnje softvera. Kao najučinkovitiju zaštitu preporučuju korištenje novijih uređaja koji nisu pogođeni ovom ranjivošću.