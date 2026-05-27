Podaci više desetaka tisuća američkih novinara procurili na tamnu stranu weba

Zajedničko istraživanje švicarske tehnološke tvrtke Proton, poznate po usluzi Proton Mail te tvrtke Constella Intelligence otkrilo je masovno curenje osobnih podataka zaposlenika triju vodećih američkih novinskih kuća. Analizom je utvrđeno više od 116.000 slučajeva u kojima su povjerljive informacije djelatnika New York Timesa, Wall Street Journala i Washington Posta postale dostupne na dark webu. Incidenti su se prikupljali tijekom posljednjih pet godina, a povezani su s više od 35.000 pojedinačnih e-mail adresa.

Rizici za novinarstvo

Stručnjaci su utvrdili da više od polovice kompromitiranih podataka sadrži iznimno osjetljive osobne informacije. Među njima se nalaze imena i prezimena zaposlenika, brojevi telefona, datumi rođenja te adrese stanovanja. Uz navedene podatke, sigurnosni propusti uključuju i tisuće lozinki. Prema ocjeni stručnjaka za kibernetičku sigurnost, ovakav opseg izloženosti stvara iznimno visok rizik od ciljanih phishing napada i ucjena usmjerenih protiv medijskih djelatnika.

Svrha provođenja ovog istraživanja bila je utvrđivanje stvarnih razmjera sigurnosnih prijetnji s kojima se novinari suočavaju u razdoblju sve izraženijeg neprijateljstva prema neovisnom novinarstvu. Iz tvrtke Proton upozoravaju kako curenje lozinki otvara vrata napadačima u privatne e-mail račune, interne sustave i komunikacijske platforme. Najveću opasnost pritom predstavlja potencijalno razotkrivanje identiteta povjerljivih izvora, dok objava osobnih podataka stvara prostor za kampanje uznemiravanja i ucjene s ciljem utišavanja medija.

Predstavnici Protona naglasili su kako odgovornost za ove sigurnosne propuste ne leži na samim novinarima niti na njihovim medijskim organizacijama. Prema njihovim riječima, riječ je o sustavnom i strukturnom problemu koji pogađa sve korisnike Interneta. Kako bi se umanjile posljedice, Proton je sve prikupljene podatke o incidentima službeno uputio tehničkim direktorima triju pogođenih medijskih kuća te pozvao novinare na korištenje programa za upravljanje lozinkama te hitnu promjenu kompromitiranih vjerodajnica.

Bez reakcije

Nakon objave rezultata istraživanja, reakcije prozvanih medijskih organizacija uglavnom su izostale. Glasnogovornici The New York Timesa i The Wall Street Journala nisu odgovorili na upite novinara novinske platforme Semafor, koja je prva izvijestila o ovom slučaju. Izostanak službenih komentara ukazuje na suzdržanost vodećih nakladnika u javnom raspravljanju o internim sigurnosnim procedurama, zaključuju na tom portalu. S druge strane, glasnogovornik The Washington Posta izjavio je kako ta medijska kuća u pravilu ne komentira pitanja vezana uz informacijsku tehnologiju. Unatoč tome, posebno su naglasili kako u izvješću Protona nigdje nije navedeno da je sam sigurnosni sustav te novinske kuće pretrpio izravan hakerski upad ili proboj podataka.