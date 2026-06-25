Popularni upravitelj lozinkama LastPass još jednom žrtva krađe podataka

Uprava poznatog softvera za upravljanje lozinkama LastPass potvrdila je da je 12. lipnja ove godine obaviještena o sigurnosnom incidentu koji se dogodio na platformi Klue. Riječ je o vanjskom dobavljaču za tržišnu analitiku čije usluge koriste prodajni timovi LastPassa, a koji je integriran s njihovim internim sustavima. Incident je imao širi odjek i pogodio je veći broj tvrtki koje surađuju s ovom platformom, no kad je riječ o hakerskom napadu na servis koji čuva vaše lozinke – svakog korisnika vjerojatno prođu trnci, pogotovo kad to nije prvi put.

Lozinke ipak sigurne

Istragom je utvrđeno da je neautorizirani napadač uspio doći do takozvanih OAuth tokena koje je Klue čuvao za svoje klijente, uključujući i LastPass. Koristeći te vjerodajnice, napadač je dobio pristup korisničkim podacima LastPassa unutar njihovog Salesforce okruženja. Iz tvrtke naglašavaju kako su kompromitirani tokeni u međuvremenu zamijenjeni te da nema dokaza o pristupu ostalim podacima.

Iz LastPassa izričito naglašavaju da je opseg incidenta strogo ograničen na sustave koji su izravno povezani s aplikacijom Klue. Proizvodi, usluge i ključna infrastruktura LastPassa nisu pretrpjeli nikakav sigurnosni proboj, a digitalni sefovi s lozinkama korisnika ostali su potpuno zaštićeni i sigurni od vanjskih upada.

Ipak, neovlašteno su preuzeti standardni poslovni kontakti i srodni podaci iz sustava za upravljanje odnosima s klijentima (CRM). Među izloženim informacijama nalaze se imena korisnika, brojevi telefona, e-mail adrese, fizičke adrese, kao i povijest korisničke podrške te podaci povezani s prodajnim aktivnostima.

Reakcija i zaštita

Odmah po primitku dojave, sigurnosni timovi LastPassa pokrenuli su istragu i proveli hitne mjere sanacije. Zaposlenicima je ukinut pristup platformi Klue, zamijenjeni su izloženi API ključevi za pristup, a u detaljnu istragu uključeni su predstavnici tvrtki Klue i Salesforce. O svemu je obaviještena i policija s kojom tvrtka aktivno surađuje.

Tvrtka također implementira dodatne zaštitne protokole kako bi spriječila slične incidente u budućnosti te preporučuje korisnicima pojačan oprez zbog mogućih phishing napada i pokušaja socijalnog inženjeringa koji bi mogli iskoristiti ukradene kontakt podatke. Napominju i da predstavnici LastPassa od korisnika nikada neće tražiti njihovu glavnu lozinku, što bi pak napadači mogli učiniti.