Trump Mobile izložio osobne podatke korisnika

Trump Mobile potvrdio je da su osobni podaci korisnika bili izloženi na njihovoj web stranici, uključujući imena, telefonske brojeve, kućne adrese i e-mail adrese. Informaciju je prvi objavio TechCrunch, a iz tvrtke navode da trenutno istražuju cijeli slučaj.

Prema dostupnim informacijama, problem je povezan s vanjskim pružateljem platforme koji podržava „određene operacije Trump Mobilea“. Glasnogovornik tvrtke, Chris Walker, izjavio je kako za sada nema dokaza o zlonamjernoj upotrebi podataka, no nije otkriveno o kojem je pružatelju riječ.

Iz Trump Mobilea pritom tvrde da nije došlo do proboja njihove mreže ili infrastrukture, već da su podaci bili javno dostupni na web stranici bez potrebe za hakiranjem sustava. Tvrtka sada procjenjuje treba li korisnike službeno obavijestiti o izloženosti njihovih osobnih podataka.

Cijeli incident inače dolazi u trenutku kada Trump Mobile pokušava pokrenuti isporuke svog prvog mobitela, za koji se ranije tvrdilo da je riječ o rebrandiranom modelu HTC U24 Pro.

Uređaj je prvotno trebao stići na tržište još prošle godine, o čemu smo više puta pisali, no isporuke su također više puta odgađane.