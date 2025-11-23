Udruženje kriptografa izgubilo dekripcijski ključ za rezultate svojih izbora

Zbog gubitka dijela kriptografskog ključa, elektroničko glasovanje nije moguće zaključiti niti pristupiti konačnim rezultatima, što je dovelo do poništenja izbora – u udruženju koje se bavi kriptografijom

Sandro Vrbanus nedjelja, 23. studenog 2025. u 06:30

Međunarodno udruženje za kriptološka istraživanja (International Association for Cryptologic Research, IACR) suočilo se s nepredviđenim i ozbiljnim, ali i vrlo ironičnim, tehničkim problemom tijekom provođenja izbora za 2025. godinu. Njihovi su interni izbori provedeni putem vanjskog sustava za elektroničko glasanje Helios, no proces nije bilo moguće zaključiti – jer je jedan od nadležnih povjerenika izgubio svoj dio kriptografskog ključa za pristupanje rezultatima glasanja.

Događa se i najboljima

Razlog za takav rasplet događaja leži u temeljnom sigurnosnom dizajnu sustava Helios, koji zahtijeva suradnju triju nezavisnih povjerenika, odnosno članova Izbornog odbora IACR-a, što je potrebno kako bi se rezultati dešifrirali. Svaki od povjerenika držao je dio dekripcijskog ključa, čime se jamčila transparentnost i onemogućavalo da se ishodom ili sadržajem pojedinačnih glasova manipulira na bilo koji način.

Međutim, jedan od troje povjerenika nepovratno je izgubio svoj privatni ključ, što je iz udruženja službeno opisano kao "neugodna, ali iskrena ljudska pogreška". Posljedica toga jest situacija u kojoj taj povjerenik ne može dati svoj obol dešifriranju rezultata, a to tehnički onemogućava sustavu Helios završetak procesa dešifriranja. Uslijed toga je nemoguće dobiti ili provjeriti konačan ishod izbora, kažu iz IACR-a, pa najavljuju da će izbore – ponoviti.

Izrazili su i duboko žaljenje zbog nastale situacije, naglašavajući da se to nije smjelo dogoditi. Već sada se, kažu, izvlače pouke iz incidenta i uvode se nove sigurnosne mjere kako bi se spriječilo ponavljanje greške. Konkretno, usvojit će se prag sigurnosnog mehanizma "2 od 3" za upravljanje privatnim ključevima – pa će jedan od povjerenika u budućnosti moći i "zakazati". Uz to, svim povjerenicima će prije i tijekom izbora biti dostavljena jasna pisana procedura koje se moraju pridržavati, a povjerenik koji je u propaloj rundi izbora izgubio svoj enkripcijski ključ već je dao ostavku i zamijenjen je novim.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi