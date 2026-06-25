Uvedena dodatna zaštita od prevara i otimanja računa na WhatsAppu

Kao odgovor na phishing i smishing napade kojima se otimaju korisnički računi, WhatsApp uvodi sustav upozorenja koji korisnike obavještava o pokušajima neovlaštenog povezivanja novih uređaja

Učestali valovi lažnih phishing i smishing poruka već duže vrijeme predstavljaju ozbiljnu sigurnosnu prijetnju za korisnike WhatsAppa. Ova vrsta prevare funkcionira na iznimno manipulativan način, budući da žrtvama poruke s malicioznim poveznicama često pristižu s računa njima poznatih osoba. Kako bi došlo do kompromitacije, dovoljno je da korisnik samo klikne na poveznicu unutar primljene poruke i time napadačev uređaj praktički autorizira kao svoj, dajući mu pristup korisničkom računu.

Nije rijetkost da takve poruke kruže i među hrvatskim korisnicima – o jednom takvom slučaju pisali smo lani. Nakon što napadač dobije potpuni pristup WhatsApp računu, započinje lančana reakcija. Prevaranti ga koriste za daljnje širenje lažnih poruka svim kontaktima u imeniku žrtve, od kojih u pravilu hitno traže novčane uplate.

Nova tehnologija zaštite

Suočeni s ovim problemom, iz WhatsAppa su najavili uvođenje dodatne razine zaštite, dizajnirane upravo za suzbijanje opisanih zloupotreba. Nova sigurnosna značajka slat će korisnicima obavijesti o povezanim uređajima (Linked device alert), kako bi im omogućila ostati korak ispred prevaranata.

Novi sustav funkcionira tako da aplikacija automatski šalje upozorenje korisniku ako se njegov račun pokuša povezati s nepoznatim uređajem. U tom trenutku na zaslonu se pojavljuje obavijest koja eksplicitno sugerira da bi se moglo raditi o pokušaju prevare. Ako korisnik sam ne pokušava aktivirati WhatsApp na novom uređaju ili ako se lokacija navedena u upozorenju ne podudara s njegovom stvarnom lokacijom, ponuđena mu je opcija da odabere blokiranje povezivanja.

Time bi se moglo odmah spriječiti povezivanje tuđeg računa s vlastitim te posljedično preuzimanje kontrole nad WhatsAppom. No, kako znamo, najslabija karika u sigurnosnom lancu uvijek je – čovjek, pa svakako i dalje preporučamo oprez pri klikanju na poveznice, bez obzira od koga ste ih dobili.