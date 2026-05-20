Zagrebom i okolicom kruže lažni poštari, dostavljaju nenaručene pakete i naplaćuju ih

Iz Hrvatske pošte obavijestili su javnost da su na području šireg centra Zagreba zabilježeni slučajevi u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao njihovi poštari. Prevaranti dolaze na adrese građana s pošiljkama koje korisnici uopće nisu naručili te od njih zahtijevaju plaćanje naknade za pouzeće prilikom uručenja. Zbog niza takvih incidenata, Hrvatska pošta uputila je upozorenje korisnicima te ih pozvala na pojačan oprez.

Prepoznavanje lažnih poštara i dokumenata

Kako bi se građani zaštitili od potencijalnih prevara, iz Hrvatske pošte ističu ključne detalje po kojima se može prepoznati njihov stvarni zaposlenik. Službeni poštar na dužnosti uvijek nosi prepoznatljivu službenu uniformu s logotipom kompanije. Prilikom dostave, korisnici iznos pouzeća mogu platiti gotovinom ili beskontaktno, a primatelj je obvezan digitalno se potpisati u posebnu aplikaciju na uređaju koji poštar nosi sa sobom.

Dodatni element na koji građani moraju obratiti pozornost jest izgled same pošiljke. Na paketima koje donose prevaranti ne nalazi se službena adresnica. Umjesto nje, počinitelji koriste obrazac koji je inače dostupan u poštanskim uredima, ali koji zakonski ne služi kao adresnica, već se ispunjava isključivo prilikom predaje pošiljke. Iz tvrtke su priložili i fotografiju tog obrasca kako bi građani lakše uočili razliku.

Primjer lažne adresnice na paketu prevaranata

U situacijama kada korisnici ne očekuju nikakvu dostavu, savjetuje se da provjere s ostalim ukućanima o tome očekuje li netko od njih paket i od kojeg pošiljatelja. Ako se pak pošiljka doista očekuje, nužno je provjeriti odgovara li traženi iznos pouzeća točnoj vrijednosti robe koju je web trgovac naveo na svojim stranicama prilikom kupovine. Svim građanima koji su bili žrtve prevare ili pokušaja prevare savjetuje se da se odmah obrate policiji i kontakt centru Hrvatske pošte.