Apple TV povukao seriju u zadnji čas zbog sumnje da je prepisana iz romana 70-ih

Apple je bez službenog objašnjenja s rasporeda skinuo seriju "The Hunt" samo tjedan dana prije premijere, a francuski mediji navode da je razlog navodno kršenje autorskih prava

Emitiranje serije The Hunt (Lov), u produkciji francuske kuće Gaumont za platformu Apple TV, privremeno je odgođeno. Odluka o povlačenju s rasporeda uslijedila je u zadnji tren, točnije 20. studenoga, a serija je trebala imati globalnu premijeru 3. prosinca. Apple je bez objašnjenja uklonio sve promotivne materijale vezane za tu seriju sa svojih stranica i YouTube kanala, dok su glumci i produkcijski tim navodno dobili zabranu javnog komentiranja situacije.

Kopirana radnja

Iako službeno objašnjenje iz Applea ili produkcije nije stiglo, francuski medijski stručnjak Clement Garin iznio je tvrdnje o mogućem problemu plagiranja. Prema njegovim informacijama, serija je navodno neautorizirana adaptacija romana Shoot američkog autora Douglasa Fairbairna, objavljenog 1973., koji je i ekraniziran pod tim naslovom 1976. godine.

Problem je nastao zbog postupaka redatelja, kreatora i scenarista Cedrica Angera. Njegova serija navodno prati glavnu strukturu izvornog romana. Radnja opisuje skupinu prijatelja koja odlazi u lov, ali biva napadnuta od strane drugih lovaca. Iako je samo jedna osoba ozlijeđena, skupina o tome šuti i nastavlja sa svojim životima, ali ne prestaju imati osjećaj da su i dalje lovljeni i promatrani. Pogled na Goodreads otkriva da se gotovo identičnom radnjom bavi i Fairbairneov roman.

Producentska kuća Gaumont je ovoga tjedna, kao odgovor na medijska nagađanja, potvrdila da je serija privremeno odgođena te da provode temeljitu istragu. "Pitanja o intelektualnom vlasništvu shvaćamo vrlo ozbiljno", naveli su u izjavi, dok serija ostaje "na ledu".

Pravne implikacije

S obzirom na to da je serija snimljena i spremna za emitiranje, smatra se da su Apple i Gaumont povukli seriju kako bi ograničili pravnu izloženost potencijalnoj tužbi zbog kršenja autorskih prava. Iako detalji nisu poznati, navodno je plagijat je otkriven u posljednji trenutak – što posebno čudi s obzirom na velik broj ljudi uključen u produkciju, od kojih nitko nije uočio sličnost s radnjom romana.

Sada se pretpostavlja da dvije tvrtke razmatraju i tužbu protiv Angera zbog navodne obmane. Jedna od opcija za Apple i Gaumont je pokušaj dogovora s nasljednicima Fairbairna i izdavačima romana za legitimno izdavanje serije. To bi, međutim, značajno povećalo troškove, iako bi tvrtkama pružilo priliku da povrate dio uloženih sredstava u skupu TV produkciju. Serija je inicijalno trebala biti emitirana u devet epizoda, s prve dvije epizode 3. prosinca, a potom jednom tjedno do 31. prosinca.