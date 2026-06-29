AZOP pokrenuo žurni nadzor zbog curenja podataka iz obrazovnog sustava

Agencija za zaštitu osobnih podataka hitno nadzire CARNET nakon neovlaštene objave podataka u školama, dok stručnjaci upozoravaju roditelje i korisnike na visoki rizik od phishing napada

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 29. lipnja 2026. u 15:50

Nakon informacija o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika iz hrvatskih škola, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) pokrenula je žurno nadzorno postupanje po službenoj dužnosti nad Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom - CARNET. Iz Agencije navode kako će, pokaže li se potreba i utvrdi li se povezanost s ovim incidentom, poduzeti odgovarajuće pravne radnje i prema drugim voditeljima ili izvršiteljima obrade podataka.

Do trenutka izdavanja službenog priopćenja, AZOP od voditelja obrade još uvijek nije zaprimio službeno Izvješće o povredi osobnih podataka. Prema članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), voditelj obrade obvezan je izvijestiti nadzorno tijelo o incidentu bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije 72 sata nakon saznanja o povredi, osim u slučajevima kada nije vjerojatno da će incident prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Opasnost od prevara

S obzirom na to da su sigurnosnim incidentom obuhvaćene i e-mail adrese učenika i nastavnika, nadležne institucije ozbiljno upozoravaju na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prevara usmjerenih prema pogođenim korisnicima.

Korisnici čiji su podaci kompromitirani mogu očekivati povećan priljev neželjenih ili lažnih poruka koje se lažno predstavljaju kao službena komunikacija škola, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, CARNET-a ili drugih javnih institucija. Takve poruke često sadrže poveznice koje vode na lažne internetske stranice ili privitke sa zlonamjernim sadržajem čiji je cilj preuzimanje kontrole nad podacima ili uređajima.

Savjeti za zaštitu

Zbog nastale situacije, posebno se pozivaju roditelji da obrate pojačanu pozornost na poruke koje djeca zaprimaju na svoje e-mail adrese te da ih pravovremeno upozore na moguće pokušaje prijevare. Preporučuje se otvoren razgovor s djecom o sigurnosti na mreži, uz jasne upute da ne otvaraju sumnjive poveznice te da putem elektroničke pošte nikada ne dijele svoja korisnička imena, lozinke ili druge osobne podatke.

Prilikom zaprimanja e-mailova, SMS poruka ili obavijesti na aplikacijama za komunikaciju, nužno je pažljivo provjeriti identitet stvarnog pošiljatelja. Poseban oprez potreban je kod poruka u kojima se hitno traži prijava u korisnički račun, promjena lozinke ili unos financijskih podataka. U slučaju bilo kakve sumnje u vjerodostojnost, potrebno je provjeriti podudaraju li se kontakt podaci pošiljatelja sa službenim kontaktima institucije ili ih izravno kontaktirati putem službeno objavljenih kanala.

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