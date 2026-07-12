Phoebe, kći Billa Gatesa, pod optužbama za manipuliranje provizijama

Novinarska istraga otkrila je da je startup Phia, koji su suosnovale Phoebe Gates i Sophia Kianni, koristio spornu praksu preusmjeravanja partnerskih kodova i preuzimanja tuđih "affiliate" provizija

Američki startup Phia, čije su suosnivačice Phoebe Gates, kći milijardera Billa Gatesa i njena cimerica s fakulteta Sophia Kianni, suočava se s ozbiljnim optužbama za korištenje prakse poznate pod nazivom "cookie stuffing". Prema opsežnoj istrazi koju je proveo Bloomberg, ova metoda omogućila je aplikaciji primanje provizija i preuzimanje zasluga za internetsku prodaju koju proizvod zapravo nije samostalno generirao. Sličan je to slučaj onome kad je PayPalova ekstenzija Honey uhvaćena "s prstima u pekmezu", odnosno u zamjeni tuđih affiliate linkova svojima.

Medijski izvještaj izazvao je kontroverze u tehnološkom sektoru te je izravno rezultirao suspenzijom startupa Phia s platforme Impact.com, jedne od vodećih mreža za partnerski marketing i rad s influencerima.

Manipulacija kodovima

Kompanija Gatesove kćeri osnovana je 2025. godine, a do sada je privukla već više od 40 milijuna dolara investicija zahvaljujući nizu poznatih ulagača, među kojima se nalaze i poznata imena poput Khloé Kardashian i Hailey Bieber. Razvili su ekstenziju za internetske preglednike koja funkcionira po principu uspoređivanja prodajnih ponuda, a korisnicima pomaže u pronalaženju najnižih cijena artikala kod različitih trgovaca te nudi popratne kodove za popuste. Zaradu potom ostvaruje putem provizija od obavljenih kupnji umećući affiliate linkove u adresnu traku korisnika.

Međutim, novinarska je istraga razotkrila točan mehanizam rada njihove ekstenzije. Kada bi korisnik kupovao kod online trgovca, čak i ako je na stranicu stigao samostalno ili preko drugog partnerskog programa, Phia bi u pozadini otvorila novu karticu (tab). Tijekom procesa plaćanja, aplikacija bi potom prepisala i zamijenila affiliate kodove ostalih partnera vlastitima, čime je sustav bilježio da je kupnja ostvarena preko njih. To im je omogućilo prikupljanje nezasluženih provizija i opisuje se kao "cookie stuffing", a upravo zbog takve prakse spomenuti Honey je trenutačno predmet kolektivne tužbe.

Ispravljeno, ali..

Nakon što su službeni nalazi istrage predočeni vodstvu startupa, oni su putem glasnogovornika poručili da su odmah poduzete sve potrebne tehničke promjene kako bi se uočeni "problem" uklonio. Naknadna provjera koju je proveo novinarski tim Bloomberga potvrdila je da je sporni mehanizam u radu aplikacije u međuvremenu doista ispravljen.

Unatoč brzoj reakciji i uklanjanju sporne funkcije, konačne poslovne posljedice za mladu tvrtku još uvijek su neizvjesne. Za sada ostaje nejasno hoće li popravak aplikacije biti pravno i poslovno dovoljan da zadovolji oštećene trgovce i partnerske platforme s kojima Phia surađuje te hoće li omogućiti ukidanje suspenzije s platforme Impact.com.