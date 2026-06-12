Pilot Air Canade uhićen nakon 17 godina letenja s krivotvorenom dozvolom

Policija u Ontariju uhitila je 59-godišnjeg bivšeg kapetana Geoffreyja Walla pod optužbom da je punih 17 godina upravljao putničkim zrakoplovima bez potrebne visoke pilotske dozvole

Sandro Vrbanus petak, 12. lipnja 2026. u 10:17

Policija je u kanadskoj pokrajini Ontario ranije ovog mjeseca uhitila bivšeg pilota aviokompanije Air Canada pod sumnjom da je čak 17 godina letio bez odgovarajuće pilotske dozvole. Prema navodima istražitelja, zrakoplovna kompanija nije otkrila anomalije u njegovoj dokumentaciji sve do 2025. godine, kada je pilot otišao u prijevremenu mirovinu. Protiv njega je sada podignuto sedam kaznenih prijava koje uključuju prijevaru i krivotvorenje dokumenata.

Geoffrey Wall (59) započeo je svoju karijeru u Air Canadi 1998. godine kao prvi časnik, da bi 2009. godine bio promaknut u čin kapetana. Regionalna policija tvrdi da on zapravo nikada nije stekao dozvolu komercijalnog pilota zrakoplova visoke razine, koja je u Kanadi zakonski nužna za upravljanje širokotrupnim zrakoplovima poput Boeinga 767, 777 i 787. Unatoč tome što je posjedovao osnovnu komercijalnu dozvolu, za letove na spomenutim modelima u ulozi kapetana nije bio kvalificiran.

Razotkrivanje lažnih dokumenata

Tijekom kapetanske karijere Wall je upravljao na više od 900 domaćih i međunarodnih letova te je na temelju krivotvorenih dokumenata tijekom godina ostvario milijunsku zaradu. Detalji ovog slučaja, prema riječima zamjenika načelnika policije Nicka Milonovicha, "su poput filmskog scenarija". Situaciju je usporedio s liječnikom obiteljske medicine koji u svojoj ordinaciji obavlja operacije na mozgu, naglasivši da regulatorni zahtjevi i profesionalne oznake postoje s jasnim razlogom.

Geoffrey Wall bio je i honorarni zaposlenik fakulteta 📷 Georgian College
Geoffrey Wall bio je i honorarni zaposlenik fakulteta Georgian College

Sumnjivi dokumenti prvi su put uočeni u ožujku 2025. godine tijekom rutinske provjere na Terminalu 1 Međunarodne zračne luke Toronto Pearson u Mississaugi. Nakon što su otkrivene nepravilnosti, regulatorno tijelo Transport Canada pokrenulo je istragu. Kriminalistička istraga policije Peela službeno je započela u siječnju 2026. godine, nakon što su ih predstavnici Transport Canade izvijestili o svojim konačnim nalazima.

Sudski epilog

Iz Air Canade nastoje umiriti javnost i naglašavaju kako sigurnost putnika niti u jednom trenutku nije bila ugrožena. U službenom priopćenju za medije istaknuli su da svi njihovi piloti prolaze stroge obuke svakih šest mjeseci kako bi se potvrdile njihove letačke kompetencije, uz godišnje provjere koje provodi certificirani ispitivač. Ipak, slučaj je izazvao zabrinutost jer je pojedinac uspijevao godinama obmanjivati veliku zrakoplovnu kompaniju i nacionalnog regulatora.

Bivši kapetan sada se suočava s nizom teških optužbi, među kojima su prijevara u iznosu većem od 5.000 dolara, uporaba krivotvorenih dokumenata i posjedovanje krivotvorenih oznaka. Trenutačno se čeka početak sudskog postupka.

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