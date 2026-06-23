Polymarket platio influencerima za lažne oklade i milijunske dobitke

Platforma za predviđanja (da ne kažemo - klađenje) Polymarket našla se u središtu skandala nakon što je otkriveno da je platila desecima influencera na društvenim mrežama da snimaju videozapise u kojima se klade i osvajaju goleme svote novca. Problem? Sve oklade i dobici bili su lažni, osmišljeni isključivo kako bi privukli nove korisnike na ovu nereguliranu platformu. Cijelu je operaciju razotkrila opsežna istraga Wall Street Journala koja je pokazala kako je tvrtka izgradila gotovo savršene kopije vlastite web stranice na kojima su se odvijale simulirane transakcije.

Jedan od primjera je George Makihara, student koji je u siječnju objavio video u kojem osvaja 100.000 dolara na okladi da će predsjednik Trump tijekom tog mjeseca javno izgovoriti riječ "McDonald's". Međutim, podaci o stvarnim transakcijama pokazuju da nitko na Polymarketu u siječnju nije osvojio takvu okladu. To je bila samo jedna od 145 lažnih oklada koje je Makihara navodno postavio, a sve su bile dio plaćene kampanje. Deseci kreatora sadržaja slijedili su gotovo identičan scenarij: otvorili bi Polymarket, postavili okladu i svoje "dobitke" često nazivali "besplatnim novcem". Polymarket im je, prema svjedočenju kreatora, slao detaljne upute o tome što trebaju reći.

Regulatorna siva zona i upitne prakse

Iako je glavna platforma Polymarketa tehnički nedostupna u Sjedinjenim Američkim Državama još od 2022. godine, kada ju je Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) proglasila ilegalnom neregistriranom mjenjačnicom, ova promotivna kampanja ciljala je upravo na američke korisnike. Kreatori su bili plaćeni samo ako je najmanje šezdeset posto njihovih gledatelja bilo iz SAD-a. Korisnici u Americi platformi mogu pristupiti samo u "view-only" načinu, no tu je blokadu moguće zaobići korištenjem VPN-a.

Istraga je otkrila kako su se za snimanje koristile lažne web stranice, poput domene "poiymarket.com", koja je s velikim slovom "i" vizualno identična pravoj adresi. Ta je stranica ugašena tek nakon što je Journal kontaktirao tvrtku za komentar. Ukupno je pregledano 1.105 videozapisa deset kreatora te su identificirane lažne oklade u vrijednosti od 1,9 milijuna dolara. Kampanja je na TikToku, YouTubeu i Instagramu prikupila više od 140 milijuna pregleda. Zanimljivo je da su kreatori tek nakon početka istrage u svoje biografije počeli dodavati oznaku "@polymarket partner", iako im je prethodno bilo naloženo da ne otkrivaju da su plaćeni.

Ovaj skandal nije izoliran incident. Polymarket se već mjesecima nalazi pod povećalom regulatora. U svibnju 2026. godine, Odbor za nadzor američkog Kongresa pokrenuo je istragu protiv Polymarketa i konkurentskog Kalshija zbog sumnji u potencijalnu trgovinu povlaštenim informacijama. Nedugo zatim, POLITICO je otkrio da je direktor marketinga Polymarketa koristio osobni PayPal račun za isplatu influencera, pri čemu većina objava nije bila označena kao plaćeni oglas, što je potencijalno kršenje pravila Savezne trgovinske komisije (FTC).

Budućnost tržišta predviđanja

Suočen s dokazima, Polymarket nije izravno komentirao nalaze istrage, ali je izdao priopćenje u kojem navodi da je "predan održavanju točnih, poštenih i transparentnih tržišta". Tvrtka je obećala pokretanje "sveobuhvatne revizije aktivnog promotivnog sadržaja" kako bi osigurala usklađenost sa standardima i zakonskim propisima. Rezultati te revizije još nisu javno objavljeni, a regulatorna tijela poput CFTC-a i FTC-a za sada nisu najavila službenu istragu vezanu uz ovaj konkretan slučaj.

Cijela situacija događa se u vrijeme dok regulatori pokušavaju uvesti red u brzorastuću industriju tržišta predviđanja. CFTC je nedavno predložio nova pravila koja bi trebala jasnije definirati legalnost pojedinih ugovora, s ciljem zabrane oklada na događaje poput ratova i atentata, dok bi se oklade na izborne rezultate tretirale drugačije od klasičnog kockanja. Otkrića o Polymarketovim obmanjujućim praksama bacaju ozbiljnu sumnju na interne kontrole i etičnost pristupa akviziciji korisnika. Obećana revizija bit će pokušaj vraćanja povjerenja, no posljedice ovog skandala vjerojatno će osjetiti cijela industrija koja se bori za legitimitet u složenom regulatornom okruženju.