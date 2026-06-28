Procurili kontakt podaci više stotina tisuća hrvatskih učenika i nastavnika

Na platformi DarkForums osvanula je baza podataka koja sadrži više od 563 tisuće jedinstvenih zapisa o hrvatskim učenicima i nastavnicima, sumnja se na ekosustav AAI@EduHr, a istraga je u tijeku

Sandro Vrbanus nedjelja, 28. lipnja 2026. u 20:48

Na hakerskom okupljalištu DarkForums ovoga je vikenda pokrenuta je nova tema pod naslovom "[954K] Croatian Students Database", u kojoj se tvrdi da su javno ponuđeni podaci iz baze koja obuhvaća hrvatski obrazovni sustav. Temu je otvorio korisnički račun star tek jedan dan, s ukupno dvije objavljene poruke na navedenom forumu, što ukazuje na to da je profil kreiran neposredno prije objave ovih informacija.

Veliko curenje

Prema tvrdnjama autora objave, baza inicijalno sadrži 954.000 redaka podataka. Ti podaci uključuju osobna imena i prezimena, nazive institucija, odnosno škola koje korisnici pohađaju, tip korisnika unutar sustava te pripadajuće adrese elektroničke pošte. Stručnom analizom i postupkom deduplikacije adresa elektroničke pošte utvrđeno je da baza ne sadrži gotovo milijun pojedinačnih osoba, već je stvarni broj jedinstvenih zapisa ipak manji. Točnije, potvrđeno je postojanje 563.509 jedinstvenih korisničkih zapisa koji su obuhvaćeni ovim curenjem informacija.

Struktura kompromitiranih podataka – koja precizno dijeli korisnike na učenike, nastavnike i opće korisnike uz pripadajuće školske ustanove – izrazito podsjeća na tipologiju podataka kakvu koristi hrvatski obrazovni ekosustav. Riječ je o sustavima poput e-Dnevnika, e-Matice ili AAI@EduHr ekosustava, koji u ovom trenutku integriraju više od 1.300 škola diljem Republike Hrvatske. Unutar baze spominju se čak 1.452 različita naziva školskih ustanova.

CARNET potvrdio

Nedugo nakon što su ove informacije počele kružiti društvenim mrežama, stiglo je i žurno priopćenje iz CARNET-a, koji je nadležan za korisničke račune na domeni skole.hr. Njihovo priopćenje u nastavku donosimo u cijelosti:

"CARNET je upoznat s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama. Odmah po saznanju pokrenuta je opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost.

Prema informacijama kojima trenutačno raspolažemo, objavljeni podaci uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu. Analiza njihova podrijetla i opsega još uvijek traje.

Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, upozoravamo korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Stoga pozivamo na dodatan oprez prilikom zaprimanja elektroničke pošte u kojima se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije.

U ovom trenutku nema indicija koje bi upućivale na potrebu za promjenom korisničkih zaporki. Ako rezultati istrage pokažu da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o njima biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala.

Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga. Svjesni smo da je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama. Korisnike i cjelokupnu javnost pravodobno ćemo izvještavati o svim potvrđenim činjenicama putem CARNET-ovih službenih komunikacijskih kanala."

Potreban oprez

Nakon što su adrese elektroničke pošte stotina tisuća korisnika postale javno dostupne, nužan je maksimalan oprez prilikom otvaranja dolaznih poruka u e-Dnevnik ili putem e-maila. S obzirom na to da napadači sada posjeduju točne poveznice između imena korisnika i njihovih škola, za očekivati je pojavu visoko personaliziranih lažnih (phishing) poruka.

Korisnicima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne preuzimaju privitke od nepoznatih pošiljatelja te da obavezno provjere stvarnu domenu s koje im stižu obavijesti o ocjenama ili školskim obvezama.

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