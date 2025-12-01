Propala velika investicija u Napster, preko noći nestale tri milijarde dolara

Izvršni direktor priznao je dioničarima da se najavljena financijska injekcija neće realizirati te tvrdi da je tvrtka žrtva prijevare, dok su planovi za otkup dionica i isplate službeno otkazani

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 1. prosinca 2025. u 17:04

Nekada ikona glazbene industrije s piratskim prizvukom, a danas tvrtka fokusirana na umjetnu inteligenciju i metaverzum u glazbenoj domeni, Napster, našla se u središtu velikog skandala nakon što je potvrđeno da od pompozno najavljivane investicije – neće biti ništa. Na online sastanku s dioničarima održanom 20. studenog, izvršni direktor John Acunto priznao je da misteriozni investitor, za kojeg se u siječnju tvrdilo osigurao čak 3,36 milijardi dolara za ulaganje u kompaniju, vjerojatno neće ispuniti svoje obveze.

Ta vijest šokirala je oko 700 prisutnih dioničara, među kojima su bili aktualni i bivši zaposlenici te individualni ulagači, koji su mjesecima čekali obećani priljev novca.​ Umjesto očekivane rekordne valuacije od čak 12 milijardi dolara, uprava je obavijestila ulagače da su postali "žrtve nepravilnosti" te da aktivno surađuju s organima kaznenog progona u istragama koje su u tijeku. Ubrzo nakon sastanka, dioničarima je poslan e-mail u kojem se potvrđuje otkazivanje planirane ponude za otkup dionica, koja je mnogima trebala omogućiti unovčavanje svojih vlasničkih udjela.

Bilo je sumnjivo

Ipak, takav rasplet situacije nije iznenadio one koji su pažljivije pratili poslovanje tvrtke. Primjerice, magazin Forbes još je ranije izrazio ozbiljne sumnje u vjerodostojnost ove investicije, a njihova tadašnja predviđanja dobila su, nažalost, potvrdu. Početkom godine, kad je Napster (tada pod imenom Infinite Reality) objavio vijest o velikoj rundi financiranja, pojavila su se pitanja o identitetu ulagača i stvarnom stanju financija. Istraga je otkrila niz problema, uključujući tužbe vjerovnika zbog neplaćenih dugova te preuveličane tvrdnje o partnerstvima s gigantima poput Googlea i nogometnog kluba Manchester City.​

Unatoč upozorenjima, Acunto je mjesecima uvjeravao javnost i zaposlenike u stabilnost tvrtke, tvrdeći na jednom događaju u Los Angelesu kako su stvorili "preko 600 milijunaša". Glasnogovornici tvrtke čak su u ožujku izjavili da se novac od investicije nalazi na računu i da im je dostupan, što se sada pokazalo netočnim. Tvrtka se sada brani tvrdnjom da su izjave davane u dobroj vjeri, temeljem informacija koje su u to vrijeme smatrali točnima, prije nego što su uočili znakove prijevare.​

Povijest neuspjelih obećanja

Kompleksna pozadina Napstera seže do 2019. godine kada je Acunto preuzeo propalu društvenu mrežu Tsu, nakon čega je uslijedio niz spajanja s tvrtkama za virtualnu stvarnost i dronove, često financiranih dionicama uz rastuće valuacije. Napster su kupili u ožujku ove godine za 207 milijuna dolara, a tvrtka Infinite Reality je kasnije preuzela njegovo poznatije ime. Tada su najavljivali da će glazbeni servis "transformirati u društvenu mrežu i interaktivnu glazbenu platformu" koja će nuditi "interaktivnije i društvenije glazbeno iskustvo".

Međutim, ova posljednja katastrofa je već četvrti put od 2022. godine da su dioničari kompanije koju vodi Acunto dovedeni u zabludu s obećanjima o brzoj zaradi, koja se nikada nisu realizirala.​



