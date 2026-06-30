Redatelj izabrao luksuzan život umjesto da snimi seriju za Netflix, sada će u zatvor

Američki sud osudio je redatelja Carla Rinscha na dvije i pol godine zatvora jer je dokazano da je novac namijenjen produkciji znanstveno-fantastične serije potrošio na rizična ulaganja i automobile

Sandro Vrbanus utorak, 30. lipnja 2026. u 12:01
Carl Rinsch 📷 Universal Studios
Carl Rinsch Universal Studios

O slučaju redatelja, koji je od Netflixa dobio novac za seriju pa ga potrošio na sebe, počelo se pisati još 2023. godine, kad je otkriven cijeli skandal. Naime, američki će filmaš Carl Erik Rinsch, ranije poznat po filmu 47 ronina iz 2013. godine, sada biti daleko poznatiji po seriji koju – nikad nije snimio.

Rinsch je proglašen krivim nakon tjedan dana suđenja u prosincu 2025. godine, a sada je doznao i kaznu. Presuda je uslijedila nakon što je dokazano da je protupravno prisvojio 11 milijuna dolara koje mu je Netflix bio uplatio za snimanje znanstveno-fantastične televizijske serije pod nazivom "White Horse".

Kriptovalute, luksuz i dionice

Prema službenim navodima američkog državnog odvjetnika za Južni okrug New Yorka, Rinsch je osmislio shemu u kojoj je lažno tvrdio da će dobivena sredstva uložiti isključivo u financiranje i dovršetak tog televizijskog projekta. Suradnja između Rinscha i streaming kompanije započela je još 2018. godine, kada je postignut dogovor o otkupu postojećih epizoda i financiranju ostatka sezone, za što je redatelju do 2019. godine isplaćeno oko 44 milijuna dolara.

Problemi su kulminirali potkraj 2019. i početkom 2020. godine kada je Rinsch zatražio dodatna sredstva kako bi projekt priveo kraju. Streaming kompanija pristala mu je uplatiti još 11 milijuna dolara, koji su 6. ožujka 2020. prebačeni na račun tvrtke pod Rinschovom kontrolom s izričitom namjenom za produkciju serije. Međutim, umjesto ulaganja u projekt, Rinsch je unutar nekoliko dana počeo preusmjeravati novac preko niza bankovnih računa na svoj privatni brokerski račun.

Potom je novac iskoristio za spekulativno trgovanje dioničkim opcijama. Njegove investicijske odluke pokazale su se neuspješnima te je u manje od dva mjeseca od primitka uplate izgubio više od polovice ukupnog iznosa. Unatoč drastičnom gubitku na tržištu dionica, preostali dio otuđenog novca Rinsch i dalje nije usmjerio u produkciju serije "White Horse".

Umjesto serije – pet Rolls-Roycea i Ferrari

Ostatak sredstava preusmjerio je u spekulacije s kriptovalutama te na pokrivanje golemih osobnih troškova i kupovinu luksuznih predmeta. Sudski spisi otkrivaju kako je na račune kreditnih kartica potrošio najmanje 1,7 milijuna dolara, dok je čak 3,3 milijuna dolara izdvojio za namještaj, antikvitete i madrace. Među osobnim investicijama našli su se i luksuzni švicarski sat vrijedan najmanje 387.000 dolara te vozni park koji uključuje pet automobila marke Rolls-Royce i jedan crveni Ferrari, za što je izdvojeno 2,4 milijuna dolara.

Američki okružni sudac 48-godišnjeg redatelja i pisca iz Los Angelesa osudio je ovog tjedna na 30 mjeseci zatvora zbog prevare i pranja novca. Uz izrečenu zatvorsku kaznu, sudac je odredio da će Rinsch nakon izlaska na slobodu provesti tri godine pod nadzorom. Redatelju je također izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi u iznosu od 11 milijuna dolara, a dužan je platiti i 700 dolara obveznih sudskih pristojbi.

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