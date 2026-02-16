Ring odustaje od kontroverzne funkcije praćenja zbog loše primljene reklame na Super Bowlu
Nakon vrlo negativnih reakcija javnosti na reklamu prikazanu tijekom Super Bowla, Amazonov Ring odustao je od povezivanja kućnih kamera sa sustavima za nadzor i traganje
Amazonova podružnica za kućnu sigurnost, Ring, objavila je prekid suradnje s tvrtkom Flock Safety, specijaliziranom za tehnologiju nadzora i čitače registarskih pločica koje koristi policija. Odluka dolazi nekoliko dana nakon emitiranja promidžbene poruke tijekom Super Bowla, u kojoj je prikazano kako bi integracija trebala funkcionirati. Izrazito negativna reakcija američke javnosti sada je dovela do potpunog gašenja projekta, koji nije još u praksi niti zaživio.
Zadiranje u privatnost
Skupa reklama, prikazana prošloga vikenda tijekom najgledanije utakmice američkog nogometa, prikazala je traženje izgubljenog psa po susjedstvu i njegov siguran povratak kući. Iako je trebala izazvati pozitivne emocije, kod dijela javnosti i stručnjaka potaknula je ozbiljnu zabrinutost zbog zadiranja u privatnost i opsega nadzora u susjedstvima.
Naime, sporna tehnologija trebala je omogućiti značajku "Community Requests", putem koje bi vlasnici kuća mogli dijeliti snimke svojih kamera s lokalnom policijom tijekom istraga. Sustav se oslanjao na funkciju nazvanu "Search Party" (potraga), koja koristi mrežu međusobno povezanih uređaja, smještenih u susjedstvu, za praćenje nečijeg kretanja kroz čitava naselja. Nije baš jasno kako to ljudima iz Ringa nije palo na pamet, no na to su ih upozorili sami korisnici – takva bi funkcija omogućila vlastima pristup snimkama s tisuća kamera, pretvarajući privatne prostore u sustav za masovno praćenje svakodnevnih aktivnosti građana.
Propala suradnja
Iz tvrtke Ring su naglasili da planirana integracija nikada nije službeno lansirana, što znači da videozapisi korisnika još nisu bili dijeljeni s platformom Flock Safety. Kao službeni razlog prekida suradnje, tvrtka nije navela pritisak javnosti, već logističke prepreke. U službenom priopćenju navodi se kako bi zajednički pothvat zahtijevao "znatno više vremena i resursa nego što je prvotno predviđeno", što je dovelo do odluke o raskidu ugovora sklopljenog u listopadu prošle godine.
Zajednička izjava obiju strana potvrđuje da je projekt otkazan kako bi se obje tvrtke mogle posvetiti primarnim ciljevima i svojim korisnicima. Dok Ring nastavlja razvijati sustave za kućnu sigurnost, Flock Safety ostaje usmjeren na pružanje alata snagama reda, tvrdeći da su njihova rješenja u potpunosti prilagodljiva lokalnim zakonima i politikama privatnosti. Ovim potezom prekinuta je ambicija o stvaranju šire, sinkronizirane mreže privatnog i policijskog nadzora – za koju su mislili da je tako dobra ideja, da su čak zakupili najskuplji oglasni prostor na planetu kako bi je reklamirali.