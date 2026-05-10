AirPods slušalice s kamerama navodno u završnoj fazi proizvodnje

Apple navodno privodi kraju razvoj novih Apple AirPods s ugrađenim kamerama koje bi trebale unaprijediti AI funkcije i suradnju s pametnijom Siri koja tek stiže na tržište

Slušalice AirPods s ugrađenim kamerama navodno su ušle u završnu fazu razvoja. Kako navodi Bloombergov novinar Mark Gurman, pozivajući se na izvore upoznate s projektom, novi model trenutno prolazi kroz takozvani design validation testing (DVT), odnosno završnu validaciju dizajna prije početka probne proizvodnje.

Navodi se i da Apple već interno testira prototipe slušalica, dok bi sljedeći korak trebala biti production validation testing (PVT), točnije faza u kojoj nastaju prve jedinice namijenjene probnoj masovnoj proizvodnji.

Iako je hardver navodno gotovo dovršen, Gurman tvrdi da bi izdavanje na tržište ipak moglo kasniti ako Apple ne bude zadovoljan AI funkcijama i iskustvom korištenja. Prema ranijim glasinama, uređaj je prvotno bio planiran za prvu polovicu ove godine, no razvoj nove generacije Siri navodno je usporio cijeli projekt. Što se dizajna tiče, očekuje se da će nove slušalice izgledati slično aktualnom AirPods Pro 3 modelu, iako bi drške mogle biti nešto duže kako bi se u njih smjestio dodatni hardver za kamere.

Inače, ako ne vidite smisao kamera na slušalicama, one bi u praksi trebale služiti za bolje razumijevanje korisnikova okruženja u suradnji sa Siri i Appleovim AI sustavima. Prema nedavnim neslužbenim informacijama, slušalice bi se mogle zvati AirPods Ultra.