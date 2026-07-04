Apple navodno pauzirao razvoj AirPodsa s kamerama

Nove glasine tvrde da je razvoj AirPodsa Ultra trenutno na čekanju. Razlog nije poznat, no nagađa se da bi mogao biti povezan s razvojem mogućnosti Siri

Već se dulje vrijeme govori o tome da će Apple predstaviti najnapredniji model AirPodsa koje bi trebale imati ugrađene kamere za potrebe Siri. Ako je za vjerovati glasinama, slušalice bi trebale biti dio Appleove nove Ultra linije proizvoda te nositi naziv AirPods Ultra.

No, sada je na X-u osvanula informacija da je Apple privremeno obustavio razvoj tih slušalica, koje su, prema brojnim glasinama, trebale biti predstavljene krajem 2027. godine.

Međutim, iako je razvoj navodno zaustavljen, to ne znači nužno da je cijeli projekt otkazan. Ako Apple odluči ponovno pokrenuti razvoj, još uvijek postoji mogućnost da uređaj bude predstavljen kako je i najavljivano.

Za sada nije poznato zbog čega je Apple navodno zaustavio razvoj AirPods Ultre. Moguće je da je odluka povezana s razvojem novih mogućnosti Siri, no za takve tvrdnje zasad nema službene potvrde.