Apple predstavio AirPods Max 2 s poboljšanim ANC-om i novim pametnim značajkama

Budući da je prva generacija AirPods Max slušalica na tržištu već šest godina, njihov nasljednik donosi niz značajnih nadogradnji i novih značajki

Apple je predstavio AirPods Max 2, novu generaciju svojih naglavnih slušalica koja, u odnosu na prethodni model iz 2020., donosi H2 čip, poboljšano aktivno poništavanje buke (ANC), bolju kvalitetu zvuka i niz novih pametnih značajki, uključujući i prijevod govora u stvarnom vremenu uz pomoć AI-a.

Kako navode iz Applea, AirPods Max 2 nude ANC koji je do 1,5 puta učinkovitiji u usporedbi s ANC-om u prethodnoj generaciji slušalica. Također imaju i Conversation Awareness, značajku koja automatski smanjuje glasnoću kada slušalice detektiraju da netko u blizini govori.

Tu je i značajka Voice Isolation koja tijekom poziva daje prioritet glasu korisnika i smanjuje pozadinsku buku, kao i opcija koja automatski prigušuje nagle i glasne zvukove iz okoline. Iako ove značajke na prvu mogu podsjećati na Transparency Mode, njihova je funkcija drugačija. Naime, Transparency Mode propušta zvukove iz okoline kako biste ih čuli, dok ove opcije aktivno prilagođavaju zvuk kako bi razgovori i pozivi bili jasniji.

AirPods Max 2 podržavaju 24-bitni, 48 kHz lossless audio kada su povezane USB-C kabelom. Riječ je o mogućnosti koju je Apple na prvu generaciju AirPodsa Max dodao tek nekoliko godina nakon lansiranja. Što se tiče autonomije, tu nema promjene, pa tako Appleove nove naglavne slušalice nude do 20 sati slušanja s jednim punjenjem.

Među novostima je i funkcija Camera Remote koja omogućuje snimanje fotografija ili videa pritiskom tipke na slušalicama. Iz Applea ističu i sustav za personaliziranu glasnoću koji automatski prilagođava razinu zvuka navikama korisnika. Primjerice, ako korisnik u teretani pojačava glazbu, slušalice će to s vremenom početi raditi automatski.

Istaknimo i da je na Siri sada moguće odgovarati i kimanjem glave, što je Apple već uveo na nekim drugima modela AirPodsa.

AirPods Max 2 Foto: Apple

AirPods Max 2 dolaze u plavoj, crnoj, ljubičastoj, bež i narančastoj boji po cijeni od 570 eura. Prednarudžbe počinju 25. ožujka, dok se početak prodaje očekuje početkom sljedećeg mjeseca.