Developer pretvorio Sonyjeve slušalice u sustav za praćenje pokreta glave u igrama

Sonyjeve slušalice dobile su potpuno novu namjenu zahvaljujući aplikaciji koja omogućuje praćenje pokreta glave u simulatorima i drugim PC igrama

Brojne moderne slušalice koriste akcelerometre i žiroskope za praćenje pokreta glave, što omogućuje realističniji doživljaj prostornog zvuka (Spatial Audio), a takav hardver također imaju i Sonyjeve slušalice iz serije WF-1000 i WH-1000.

Imajući tu činjenicu na umu, developer Nicholas Slattery, dosjetio se drugačijeg načina na koji to može iskoristiti. Razvio je aplikaciju Sony Head Tracker koja omogućuje korištenje akcelerometara i žiroskopa ugrađenih u Sonyjeve slušalice za praćenje pokreta glave tijekom igranja.

Aplikacija služi kao poveznica između slušalica i softvera OpenTrack, koji podržava više od 200 igara na PC-ju, uključujući Microsoft Flight Simulator i Assetto Corsu. Kako to izgleda u praksi, pogledajte u objavi na Redditu koju prilažemo.

Inače, Sonyjeve slušalice već imaju ugrađenu podršku za Android Head Tracker protokol, no Windows je ne koristi. Sony Head Tracker stoga preuzima podatke sa senzora te ih prosljeđuje OpenTracku, koji pokrete glave prevodi u upravljanje kamerom unutar igre.

Trenutačno su podržani modeli WH-1000XM6, WF-1000XM6, WH-1000XM5, WF-1000XM5 i ULT WEAR (WH-ULT900N). Appleove slušalice nisu kompatibilne jer koriste vlastiti komunikacijski protokol koji Windows ne podržava.