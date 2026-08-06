Nothing predstavio neobične slušalice s kotačićem na kućištu

Nothing je službeno predstavio CMF Clip Pro, bržične slušalice s kopčom za uho (clip-on) koje donose nekoliko zanimljivih novosti, među kojima se posebno ističe Smart Dial, rotirajući kotačić na kućištu za punjenje kojim se može upravljati glasnoćom, reprodukcijom glazbe, pozivima te pokrenuti način uparivanja.

CMF Clip Pro koriste 10,8-milimetarske zvučničke jedinice s tehnologijom Ultra Bass Technology, a prema navodima proizvođača nude do 10 sati reprodukcije glazbe ili 6,5 sati razgovora s jednim punjenjem. Kućište s baterijom kapaciteta 475 mAh podržava brzo punjenje pa je 10 minuta punjenja dovoljno za do četiri sata slušanja glazbe.

Od ostalih značajki izdvajaju se podrška za Bluetooth 5.4, LDAC, AAC i SBC kodeke, povezivanje s dva uređaja istovremeno, Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair te način rada s niskom latencijom. Za telefonske pozive zadužena su četiri mikrofona uz Clear Voice Technology, a slušalice imaju i IP54 certifikat otpornosti na prašinu i prskanje vodom.

Nothing je potvrdio da će CMF Clip Pro u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu biti dostupne od 15. kolovoza po cijeni od 99 američkih dolara, odnosno 79 britanskih funti. Europska cijena zasad nije objavljena, no poznato je da će slušalice na europsko tržište stići 15. rujna. Bit će dostupne u tamnosivoj, svijetlosivoj i narančastoj boji.