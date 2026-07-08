Nothing predstavio slušalice Ear (3a) s ugrađenom memorijom za snimanje zvuka

Osim poboljšanog ANC-a i do 42 sata trajanja baterije, Ear (3a) ističu se mogućnošću snimanja i pohrane zvuka bez korištenja memorije na mobitelu

Uz novi Phone (4b), Nothing je predstavio i novu generaciju svojih potpuno bežičnih slušalica, Ear (3a), koje donose poboljšano aktivno poništavanje buke (ANC), dulje trajanje baterije i nekoliko novih značajki

Svaka slušalica opremljena je 12-milimetarskom zvučničkom jedinicom, za koju Nothing tvrdi da pruža do 5 dB snažniji bas u odnosu na prethodni model Ear (a). Nove slušalice također podržavaju ANC do 45 dB, Transparency način rada te prostorni Spatial Audio, a uz to imaju ukupno šest mikrofona za jasnije pozive u čemu također pomaže i AI.

Ear (3a) Foto: Nothing

Jedna od zanimljivijih novosti je mogućnost izravnog snimanja zvuka u slušalice zahvaljujući ugrađenoj memoriji od 32 MB. Korisnici tako mogu snimiti do jedne minute zvuka, pri čemu slušalice spremaju i do 30 sekundi zvuka koji je reproduciran neposredno prije pokretanja snimanja. Takva bi značajka mogla biti korisna za brzo bilježenje nekih ideja ili glasovnih podsjetnika.

Uz uključeni ANC, Ear (3a) nude do šest sati reprodukcije s jednim punjenjem, odnosno do 25 sati uz kućište za punjenje. Kada je ANC isključen, autonomija raste na do 10 sati za same slušalice, odnosno do 42 sata uz kućište.

Ear (3a) Foto: Nothing

Podržani su Bluetooth 6.0, Google Fast Pair te SBC, AAC i LDAC audio kodeci. Kućište za punjenje dobilo je zaobljeniji dizajn i novu statusnu LED lampicu, dok je izgled samih slušalica ostao vrlo sličan prethodnoj generaciji.

Nothing Ear (3a) bit će dostupne u crnoj, bijeloj, ružičastoj i žutoj boji po cijeni od 99 eura.