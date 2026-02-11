Objavljene neslužbene specifikacije Sonyjevih WF-1000XM6 slušalica

U odnosu na model WF-1000X5, Sonyjeve nove slušalice imat će više mikrofona, a time i bolje aktivno poništavanje buke

Sony će 12. veljače službeno predstaviti svoje nove flagship TWS slušalice, model WF-1000XM6, a uoči samog predstavljanja, procurili su detalji o njihovim glavnim tehničkim specifikacijama.

Prema njima, čini se da će WF-1000XM6 koristiti novi QN3e procesor koji bi trebao biti do tri puta brži od onog u prethodnom modelu. Nove slušalice također će imati osam prilagodljivih mikrofona, odnosno dva više od prethodne generacije, što znači da će i sustav aktivnog poništavanja buke biti bolji.

Nadalje, nove Sonyjeve slušalice imat će i nove zvučničke jedinice, kao i podršku za niz naprednih audio tehnologija, uključujući LDAC, DSEE Extreme, 10-pojasni ekvilajzer, Auracast te Multipoint povezivanje. Uz to, podržani su i Googleovi sustavi za brzo uparivanje s uređajima, Fast Pair i Swift Pair.

Sony WF-1000XM6

Što se tiče autonomije, ona bi trebala iznositi do 8 sati s jednim punjenjem, dok kućište omogućuje još dva dodatna punjenje. Drugim riječima, korisnici bi od ovih slušalica trebali izvući do 24 sata slušanja, što nije na samom vrhu, ali nije ni za baciti.

Sony je navodno radio i na ergonomiji, pa bi slušalice trebale bolje sjedati u uho, a korisnici će u pakiranju dobiti nastavke za uši u četiri različite veličine. Od ostalih funkcija, spominje se i da će WF-1000XM6 podržavati 360 Reality Audio s praćenjem pokreta glave te unaprijeđeni Ambient Mode s tri automatska profila.

Očekuje se da će slušalice koštati oko 320 eura.