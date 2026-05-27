Sennheiser Momentum 5 Wireless donose bolji ANC i izmjenjivu bateriju

Sennheiser tvrdi da Momentum 5 nude gotovo dvostruko dulje trajanje baterije u odnosu na konkurentski model Sony WH-1000XM6

Matej Markovinović srijeda, 27. svibnja 2026. u 10:05
Sennheiser Momentum 5 Wireless
Sennheiser je službeno predstavio nove slušalice Momentum 5 Wireless, nasljednika Momentuma 4, modela koji je „žario i palio“ protekle četiri godine. Novi model zadržava sličan dizajn s velikim školjkama i minimalističkim izgledom, no donosi nekoliko važnih hardverskih nadogradnji, uključujući poboljšano aktivno poništavanje buke (ANC) i izmjenjivu bateriju.

Naime, slušalice koriste iste 42-milimetarske zvučničke jedinice kao Momentum 3 i 4, ali sada dolaze s Hi-Res Audio certifikatom i podrškom za AptX Lossless kodek. Time je omogućeno bežično streamanje zvuka kvalitete CD-a (16-bit/44,1 kHz), no samo na kompatibilnim uređajima s Qualcommovim procesorima i podrškom za Snapdragon Sound.

Sennheiser je također povećao broj mikrofona pa Momentum 5 sada imaju po četiri mikrofona sa svake strane. Uz to, tvrde da novi ANC sustav može biti do tri puta učinkovitiji u smanjenju glasova i pozadinske buke poput one u kabinama zrakoplova ili primjerice tramvaju. Dodatni mikrofoni trebali bi u pravilu poboljšati i kvalitetu poziva.

Sennheiser Momentum 5 Wireless

Što se tiče autonomije, ona iznosi do 57 sati s uključenim ANC-om, što je nešto manje od 60 sati koliko je nudio Momentum 4, ali i dalje znatno više od Sonyjevog konkurenta, modela WH-1000XM6, koji nudi do 30 sati rada.

Od ostalih noviteta, istaknimo da slušalice stižu uz manju torbicu za nošenje, podršku za Dolby Atmos i prostorni zvuk s praćenjem pokreta glave te mogućnost buduće nadogradnje s Bluetootha 5.4 na Bluetooth 6.0 putem softverskog ažuriranja.

Sennheiser u trenutku pisanja ovoga teksta nije objavio cijenu za ove slušalice, ali je poznato da američka cijena iznosi 399,99 dolara.

 

