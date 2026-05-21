Sony obilježava 10 godina WH-1000X serije slušalica novim slavljeničkim modelom

Sony je predstavio nove flagship slušalice pod nazivom Sony 1000X The ColleXion, koje ujedno označavaju i posebnu obljetničku verziju popularne WH-1000X serije koja ove godine obilježava 10 godina od izlaska prvog modela MDR-1000X.

Naime, novi model dolazi kao premium verzija aktualnih Sony WH-1000XM6 slušalica, ali uz nekoliko dizajnerskih i hardverskih nadogradnji. Za početak, treba istaknuti da Sony kod ovih slušalica za kućište školjki koristi sintetičku kožu, čime se daje svojevrsni hommage na originalni model MDR-1000X, a povećali su i jastučiće za uši te traku za glavu.

Slušalice koriste nove “soft-edge” 30-milimetarske zvučničke jedinice za koje Sony tvrdi da donose bolji bas i učinkovitije poništavanje buke. Uz postojeći QN3 Noise Canceling Processor, The ColleXion dobiva i novi integrirani V3 procesor koji bi trebao unaprijediti performanse aktivnog poništavanja buke (ANC) i obradu zvuka.

Velik naglasak stavljen je i na prostorni zvuk. The ColleXion podržava 360 Upmix profile za glazbu, filmove i gaming, dok DSEE Ultimate tehnologija uz pomoć umjetne inteligencije rekonstruira izgubljene frekvencije u komprimiranim audio zapisima. Sony navodi i da su slušalice dodatno ugađane u suradnji s inženjerima iz studija Battery Studios, Sterling Sound i Coast Mastering.

Od ostalih značajki, valja istaknuti da nove slušalice koriste ukupno 12 mikrofona za adaptivni ANC i kvalitetnije hvatanje glasa tijekom poziva, a autonomija baterije iznosi do 24 sata s uključenim ANC-om, odnosno do 32 sata bez njega.

Slušalice Sony 1000X The ColleXion dolaze u crnoj i bijeloj boji, a cijena im iznosi 629 eura, što je za oko 180 eura više od početne cijene modela WH-1000XM6.