Sony WF-SP700N, bežične Bluetooth slušalice za rekreativce

Sony je ovih dana predstavio nove bežične slušalice za rekreativce – WF-SP700N. Zahvaljujući dizajnu bez kabela jednostavne su za nošenje tijekom vježbanja i drugih sportskih aktivnosti.

Uz to, otporne su na prskanje vodom, a zahvaljujući tehnologija eliminiranja vanjskih izvora buke omogućavaju korisniku da se potpuno isključi od ostatka okoline. Na primjer, dok se u teretani ne morate vježbati uz nametnutu vam glazbu, već uz svoju. Da ne bi došlo do njihovog preklapanja pobrinut će se Digital Noise Cancelling tehnologija.

Sony je osigurao podršku za Ambient Sound Mode koji će omogućiti da zvukovi iz vaše okoline ipak stignu i do vas. Potonje će biti od naročite koristi ako vježbate na otvorenom. Slušalice imaju 6-milimetarske drivere (neodymium) koji omogućavaju vjernu reprodukciju zvuka prilikom slušanja glazbe ili obavljanja telefonskih poziva. Za povezivanje s mobilnim uređajima koriste ste se Bluetooth i NFC tehnologije.

S jednim punjenjem baterije Sony obećava do tri sata slušanja glazbe. Stanje pripravnosti uz uključenu Noise Cancelling tehnologiju iznosi do 8 sati, a bez do 35 sati. Jednom kada se baterije isprazne dovoljno je slušalice spremiti u posebnu kutiju koja služi i kao punjač. Baterija unutar kutije/punjača u mogućnosti je slušalice napuniti do dva puta čime dobivate dodatnih šest sati slušanja glazbe. Punjenje slušalica traje oko 1,5 sat.

Uz pomoć aplikacija za iOS i Android uređaje moguće je prilagoditi postavke slušalica te ih potom po želji aktivirati dvostrukim dodirom na tipku. Osim za slušanje glazbe, WF-SP700N slušalice mogu poslužiti i za hands free telefoniranje.

Sony je najavio kako će WF-SP700N s jednom od predstojećih nadogradnji biti optimizirane i za Googleovog Assistanta. U prodaju stiži tijekom proljeća 2018. po cijeni od oko 180 USD. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.