Soundcore predstavio bežične slušalice Liberty 5 Pro i Pro Max s namjenskim AI čipom

Premium audio brend Soundcore, koji posluje u sklopu tvrtke Anker Innovations, predstavio je bežične slušalice Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max. Oba modela opremljena su namjenskim ANKER Thus AI čipom, koji predstavlja prvi audio čip s integriranim algoritmima velikih jezičnih modela i ugrađenom memorijom za obradu podataka na samom uređaju. Zahvaljujući ovoj arhitekturi, implementiran je sustav glasovnog upravljanja s 20 preddefiniranih naredbi koji radi lokalno i postiže vrijeme odaziva od 0,91 sekunde.

Tehnologija obrade zvuka oslanja se na strukturu od deset senzora, koja uključuje osam vanjskih mikrofona za analizu ambijentalne buke i dva senzora za detekciju vibracija glasa korisnika. Ugrađeni Adaptive ANC 4.0 sustav analizira zvučne podatke frekvencijom od 384.000 puta u sekundi, prilagođavajući prigušivanje u hodu kako bi neutralizirao i niskofrekventne zvukove motora i visokofrekventni uredski žamor. Za reprodukciju je zadužen sustav HearID 5.0 koji kalibrira ekvilajzer prema testu sluha korisnika, dok prateći algoritam obnavlja do 65 posto audio detalja izgubljenih uslijed standardne Bluetooth kompresije.

Glavna razlika između dva predstavljena modela očituje se u dizajnu i funkcionalnostima njihovih kućišta za punjenje. Dok standardni Liberty 5 Pro dolazi s kućištem koje integrira 0,96-inčni TFT zaslon osjetljiv na dodir, model Liberty 5 Pro Max opremljen je većim, 1,78-inčnim AMOLED SmartScreen zaslonom. Verzija Max putem tog kućišta omogućuje i izravno snimanje verbalnih sastanaka, nakon čega prateća mobilna aplikacija automatski generira tekstualni transkript, prepoznaje pojinede govornike i izdvaja ključne zabilježene zadatke.

U pogledu autonomije, obje varijante osiguravaju do 6,5 sati kontinuiranog rada s uključenim aktivnim poništavanjem buke, odnosno do 28 sati autonomije kada se uračuna kapacitet pripadajućih kućišta. Slušalice podržavaju istodobno povezivanje s do tri uređaja putem multipoint veze, kompatibilne su s protokolima Apple Find My i Google Fast Pair te posjeduju IP55 certifikat otpornosti na prodor vode i prašine. Bežični prijenos signala odvija se putem Bluetooth 6.1 standarda uz punu podršku za LDAC Hi-Res audio codec.