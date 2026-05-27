Beč pokrenuo ADUCAT: satelitski podaci u službi urbanog planiranja

Novi projekt kombinira Copernicus podatke, daljinska istraživanja i analitičke modele kako bi unaprijedio upravljanje klimatskim rizicima, razvoj zelenih površina i sigurnost infrastrukture

Grad Beč pokrenuo je digitalni projekt ADUCAT koji koristi satelitske podatke i napredne metode analize u urbanističkom planiranju. Riječ je o inicijativi usmjerenoj na praćenje klimatskih promjena i upravljanje razvojem grada na temelju podataka.

Projekt, čiji je puni naziv Actionable Data Space for Urban Climate Adaptation and related socio-ecological, local Transformation, temelji se na integraciji satelitskih podataka iz programa Europske unije Copernicus, radarskog daljinskog istraživanja, InSAR tehnologije te modela umjetne inteligencije.

Prikupljeni podaci koriste se za kontinuirano praćenje urbanih procesa poput temperaturnih oscilacija, vegetacije, pomicanja tla i stanja infrastrukture. Cilj je pravodobno uočavanje promjena i potencijalnih rizika, što bi trebalo omogućiti ranije reagiranje i planiranje mjera prije nastanka štete.

ADUCAT obuhvaća tri ključna područja primjene: „Cool City“, „Green City“ i „Safe City“. U praksi to znači razvoj rješenja za smanjenje urbanih toplinskih učinaka, optimizaciju i širenje zelenih površina te praćenje sigurnosti infrastrukture, osobito u kontekstu rasta grada i gustoće naseljenosti.

Projekt također uključuje međunarodnu suradnju, a među partnerima su gradovi Udine, Guimarães i Zagreb. Ukupno sudjeluje 13 organizacija iz javnog sektora, znanosti, gospodarstva i javnog prijevoza. ADUCAT je razvijen u okviru Vienna Geospace Huba, koji djeluje pri Urban Innovation Vienna GmbH.

Inicijativa je dio šire europske strategije razvoja zajedničkih podatkovnih prostora. Beč je odabran među 20 gradova u programu „European Urban Initiative – Innovative Actions“, uz financijsku potporu Europske unije od približno pet milijuna eura. Provedba projekta planirana je od listopada 2025. do ožujka 2029. godine.