Adobe predstavio nove AI alate za Photoshop, Premiere Pro i Lightroom

Korisnici Adobeovog softvera za uređivanje fotografija i videa imaju se čemu veseliti. Novi AI alati trebali bi im olakšati posao

Adobe je na svojoj godišnjoj konferenciji Max predstavio niz novih generativnih AI alata za Photoshop, Premiere Pro i Lightroom u sklopu paketa Creative Cloud. Kako navode iz tvrtke, cilj novih funkcija je olakšati i ubrzati proces uređivanja fotografija i videa, uz veću automatizaciju i preciznost.

Jedna od većih novosti je ta da Adobe sada dopušta korisnicima Photoshopa da koriste vanjske AI modele za pokretanje funkcije Generative Fill. Nakon što korisnik odabere sliku i unese tekstualni opis objekta koji želi umetnuti ili zamijeniti, može birati između modela Google Gemini 2.5 Flash, Flux.1 Kontext iz Black Foresta te Adobe Fireflyja.

Web inačica Photoshopa dobiva i AI asistenta, trenutno u zatvorenoj beta fazi testiranja. Riječ je o sučelju nalik chatbotu kojem korisnik može davati jednostavne upute za uređivanje fotografija, a slična će funkcija biti dostupna i u Adobe Expressu.

Foto: Adobe

Model koji sve to pokreće, Firefly AI, sada može generirati slike u izvornoj rezoluciji od 4 MP te je optimiziran za realističnije prikazivanje ljudi. Osim toga, novi model donosi i alat Layered Image Editing za Photoshop, koji omogućuje precizne i kontekstualne promjene poput, primjerice, automatskog prilagođavanja sjena prilikom pomicanja objekata na slici.

Što se tiče Lightrooma, on dobiva novu značajku Assisted Culling za automatsko sortiranje velikih kolekcija fotografija prema fokusu, kutu i oštrini, uz prijedloge najboljih snimki za daljnju obradu. Za videoeditore, Adobe uvodi novi alat u Premiere Pro nazvan AI Object Mask, koji automatski prepoznaje i izdvaja osobe i objekte u kadru, čime se olakšava manipulacija bojama, zamućivanje pozadine i dodavanje vizualnih efekata bez potrebe za ručnim maskiranjem.